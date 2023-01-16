"Как трусливые крысы": боевики ВСУ хотят выжить и прячутся на чердаках домов в Соледаре

Российские бойцы продолжают зачистку взятого под контроль ВС РФ на минувшей неделе Соледараю При этом они постоянно находят боевиков ВСУ, которые прячутся в попытке выжить и смешаться с мирными жителями. Чаще всего укровоины отсиживаются на чердаках зданий в гроде. Об этом сообщил командир подразделения добровольцев спецназа "Троя" Владимир Новиков.

"Соледар взят. Вроде все [военнослужащие ВСУ] сдались, все под контролем, но когда идет проверка всех помещений, технических помещений – еще обнаруживаются скрытые группы украинских военных", – поделился он в беседе с ТАСС.

Новиков уточнил, что националисты прячутся на чердаках и промышленных помещениях.

Боец также подчеркнул, что "достаточно сложно" назвать точное число украинских боевиков, которые добровольно сдались в плен в Соледаре.