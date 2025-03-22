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Как только потаял снег — бегу посыпать под кусты малины 1 средство: малинник отблагодарит урожаем

Малина — одна из первых ягодных культур, котора...

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Малина — одна из первых ягодных культур, которая просыпается после зимы. Сразу после схода снега ей уже нужна подкормка, чтобы кусты могли восстановиться и дать богатый урожай.

Через пару лет после посадки малина полностью использует запасы удобрений, заложенные в почву. Без регулярной подпитки ягоды становятся мельче, теряют вкус и аромат, пишет источник.

Весной особенно важно дать растениям азот — он помогает наращивать зелёную массу. Сильные побеги — залог хорошего цветения и урожая, а также дополнительная защита от вредителе, пишет источник.

Лучше всего для весенней подкормки подходит мочевина (карбамид). Она содержит нужный азот, действует мягко и помогает кустам быстрее восстановиться после зимы. Это удобрение хорошо усваивается и не вымывается из почвы сразу, так как растворяется постепенно.

Мочевину нужно вносить только в тёплую почву — сначала её перерабатывают микроорганизмы, и только потом питательные вещества становятся доступными для корней. Особенно полезна такая подкормка на бедных почвах, где раньше удобрения не использовались: сначала она помогает «оживить» землю.

Для подкормки достаточно 10 граммов мочевины на каждый квадратный метр. Если разводить удобрение в воде, то нужно растворить 30 граммов в 10 литрах и поливать по 5 литров под каждый куст. Также можно опрыскивать растения: на 10 литров воды берут 20 граммов средства, сообщает ogorod.ru.

Чтобы внести удобрение удобнее, можно сделать вокруг куста неглубокие канавки — около 20 сантиметров. Мочевину перемешивают с землёй или просто присыпают сверху.

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