Как схоронили Зеленского: надгробный памятник президенту Украины нашли совершенно случайно, но умрет он только 2 марта

В Московской области нашли надгробный памятник президенту Украины Зеленскому

У кладбища в Раменском в Московской области появилось надгробие с фотографией украинского президента Владимира Зеленского.

На нем указана дата его смерти - 2 марта 2023 года. Сбоку от изображения есть надпись "Враг народа". По всей видимости, выставленный памятник принадлежит магазину, торгующему ритуальными принадлежностями рядом с кладбищем.

Однако рекламный креатив, похоже, был воспринят жителями города как знак скорой победы. Об этом пишет "МК".