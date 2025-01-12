Как сэкономить до 925 тысяч при покупке автомобиля: все, что нужно понимать о льготном автокредитовании

Федеральное правительство России приняло решение продлить программу льготного автокредитования до 2026 года, выделив на эти цели дополнительные 15 миллиардов рублей. Такое решение позволит финансировать приобретение более 330 тысяч автомобилей отечественного производства, поддерживая тем самым национальные автопромышленные компании.

Как стать участником программы?

Для участия в программе льготного автокредитования, гражданам необходимо соответствовать определенным критериям. Программа открыта для широкого круга лиц, включая медицинских работников, учителей, пенсионеров, военнослужащих и членов их семей. В 2026 году к этому списку добавляются также люди с инвалидностью, пишет autonews.ru.

Условия программы

Программа предусматривает покупку новых автомобилей отечественных марок, включая некоторые модели, собранные на территории России иностранными производителями, такими как Haval. Скидка на автомобили составляет до 20%, а для жителей Дальнего Востока — до 25%. Также предусмотрены повышенные скидки на электромобили.

Покупатель должен обладать действующим водительским удостоверением, а автомобиль должен быть новым и соответствовать определенным техническим требованиям, включая год выпуска и максимальную массу. Стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей, за исключением электромобилей, для которых установлены свои лимиты.

Какие автомобили доступны со скидкой?

В рамках программы доступны такие популярные модели, как Lada во всех модификациях, за исключением Lada Largus, автомобили UAZ и GAZ категории B, а также отечественные модели Moskvich и китайские Haval, собранные в России.

Документы для участия

Чтобы принять участие в программе, необходимо предоставить пакет документов, который включает паспорт, водительское удостоверение, справки о неучастии в других кредитных программах на текущий год и другие документы по требованию кредитной организации.

Эта государственная программа является важным шагом в поддержке отечественного автопрома и предоставляет россиянам отличную возможность приобрести новый автомобиль на выгодных условиях. Участники программы могут значительно сэкономить на покупке, получая качественный и надежный транспорт по льготной цене.