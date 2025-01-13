Как сэкономить до 925 тысяч при покупке автомобиля: все, что нужно понять о льготном автокредитовании

Правительство России приняло решение не только продолжить программу льготного автокредитования на следующие годы, но и значительно увеличить её бюджет. В период с 2024 по 2026 годы на эти цели будет выделено более 65 миллиардов рублей, что на 15 миллиардов больше первоначальных оценок. Такое решение позволит поддержать покупку более 330 тысяч отечественных автомобилей.

Условия участия в программе и доступные льготы

Программа ориентирована на стимулирование спроса на российские автомобили, предлагая покупателям существенные скидки на определённые модели, которые выбираются Минпромторгом. В 2025 году к льготам получат доступ такие категории граждан, как медицинские работники, учителя, участники СВО и граждане с инвалидностью.

Перечень автомобилей, доступных для покупки по программе

Программа включает в себя автомобили от ведущих отечественных производителей, таких как Lada (за исключением модели Lada Largus), UAZ, GAZ, а также отдельные модели Haval и Москвич, собранные на территории России. Скидки начинаются от 20%, достигая до 25% для жителей Дальнего Востока, и могут составлять до 35% для покупки электромобилей.

Основные требования и процедура получения кредита

Для участия необходимо предъявить действующее водительское удостоверение и внести первоначальный взнос не менее 10% стоимости автомобиля. Автомобиль должен быть новым и собран в России, а его максимальная стоимость не должна превышать 2 миллиона рублей. Срок кредитования может достигать семи лет, но большинство банков предлагает кредит на три года, что увеличивает ежемесячные платежи. Необходимо также оформить полис каско на весь период кредитования.

Как подать заявку?

Заинтересованным лицам следует обращаться к дилерам, которые работают с банками-участниками программы. Дилеры предоставят всю необходимую информацию и помогут с подачей заявки, что упростит процесс получения льготного кредита.

Это расширение и увеличение финансирования программы льготного автокредитования предоставляет отличную возможность для российских покупателей обновить свой автопарк, поддерживая при этом отечественных производителей и способствуя развитию национальной экономики.