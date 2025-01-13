Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Как сэкономить до 925 тысяч при покупке автомобиля: все, что нужно понять о льготном автокредитовании

Правительство России приняло решение не только ...

otv-media.ru

Подписаться в Telegram

Правительство России приняло решение не только продолжить программу льготного автокредитования на следующие годы, но и значительно увеличить её бюджет. В период с 2024 по 2026 годы на эти цели будет выделено более 65 миллиардов рублей, что на 15 миллиардов больше первоначальных оценок. Такое решение позволит поддержать покупку более 330 тысяч отечественных автомобилей.

Условия участия в программе и доступные льготы

Программа ориентирована на стимулирование спроса на российские автомобили, предлагая покупателям существенные скидки на определённые модели, которые выбираются Минпромторгом. В 2025 году к льготам получат доступ такие категории граждан, как медицинские работники, учителя, участники СВО и граждане с инвалидностью.

Перечень автомобилей, доступных для покупки по программе

Программа включает в себя автомобили от ведущих отечественных производителей, таких как Lada (за исключением модели Lada Largus), UAZ, GAZ, а также отдельные модели Haval и Москвич, собранные на территории России. Скидки начинаются от 20%, достигая до 25% для жителей Дальнего Востока, и могут составлять до 35% для покупки электромобилей.

Основные требования и процедура получения кредита

Для участия необходимо предъявить действующее водительское удостоверение и внести первоначальный взнос не менее 10% стоимости автомобиля. Автомобиль должен быть новым и собран в России, а его максимальная стоимость не должна превышать 2 миллиона рублей. Срок кредитования может достигать семи лет, но большинство банков предлагает кредит на три года, что увеличивает ежемесячные платежи. Необходимо также оформить полис каско на весь период кредитования.

Как подать заявку?

Заинтересованным лицам следует обращаться к дилерам, которые работают с банками-участниками программы. Дилеры предоставят всю необходимую информацию и помогут с подачей заявки, что упростит процесс получения льготного кредита.

Это расширение и увеличение финансирования программы льготного автокредитования предоставляет отличную возможность для российских покупателей обновить свой автопарк, поддерживая при этом отечественных производителей и способствуя развитию национальной экономики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани

как очистить диван и матрас после дезинфекции квартиры

Новости Татарстана

день назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

Новости России

2 дня назад

Опрос ВТБ: на что копят российские семьи

орф-педагог в Москве

Новости Татарстана

день назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Новости Казани

21 час назад

Подземные переходы в Казани затопило водой

Новости Татарстана

4 часа назад

МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза атаки БПЛА

Новости Татарстана

день назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новости Казани

23 часа назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать
Новости Казани
23 часа назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Казани

52 минуты назад

Некоторые рейсы задерживают в казанском аэропорту 13 января

Гид по скидкам Казани

день назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 12 января женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

Новости Татарстана

13 часов назад

«Автодор» оповестил водителей о сильном ухудшении погоды в Татарстане
МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза ат...
Новости Татарстана
4 часа назад

МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза атаки БПЛА

Новости Казани

13 часов назад

УНИКС стал победителем девятый раз подряд в матче с «Уралмашем»

Новости Казани

13 часов назад

Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» получил 18-ю подряд победу в Суперлиге

Новости Татарстана

16 часов назад

Маршрутную сеть в Челнах поменяли после массовых жалоб горожан
На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане по...
Новости Татарстана
день назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей