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Как с помощью нумерологии определить, в какие даты на неделе повезет, а каких лучше опасаться

Как с помощью нумерологии определить, в какие даты на неделе повезет, а каких лучше опасаться

Фото: открытые источники

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Нумерология поможет рассчитать самые удачные дни, и если планируете что-то важное, стоит свериться и произвести нехитрые расчеты, пишет "Лайф".

Алгоритм прост. Сначала нужно высчитать свое число судьбы. Это просто: сложите все числа в дате рождения. Например, 24.01.1978. Число судьбы путем сложения цифр получится 32. Сократим до простого числа - получится 5.

Теперь берите дату, которая вас интересуте. Например, 5.09.2023. Складываем так же и получаем число дня - 21 или 3, если упростить.
Сложите свое число судьбы и число даты, а теперь сверьтесь с памяткой. В нашем случае это 8.

Если у вас в сумме получилось 1 - день удачный и успешный, можно начинать новое, покорять высоты в работе.
Если получилось 2 - день негативный, велики риски катастроф и неприятностей, лучше не рисковать.
Если получилось 3 - день удачен только в том случае, если решить проблемы удастся без конликтов и противоречий.
Если получилось 4 - день не терпит спешки и суеты. Лучше делать привычные дела, не браться за большое и новое.

Если получилось 5 - день невероятно удачный, можно делать все, даже самое рискованное. Вы обречены на успех.
Если получилось 6 - день оптимален для личных дел, примирений, поиска компромиссов. Лучше не браться за срочные и важные дела.
Если получилось 7 - день удачен, если дело вам по сердцу. Вынужденно делать что-то не стоит. Перенесите такие дела.
Если получилось 8 - трудный день, но плодотворный. Можно решить много проблем, отличное время для новых начинаний.
Если получилось 9 - не стоит рассчитывать на везение. День неудачный, опасный, на него нельзя ничего планировать.

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