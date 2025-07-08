Как продавцы в сети «Пятёрочка» теперь нагревают пенсионеров: вот, такой трюк проворачивают по вашим пенсионным
solidarnost.org
Обновленная система скидок для пенсионеров в "Пятерочке" вызвала разочарование у многих покупателей. Новые условия делают использование скидки практически невозможным.
Разберемся, что изменилось и почему пенсионеры не получают ожидаемой выгоды.
Как работала скидка ранее?
Ранее пенсионеры могли воспользоваться 10% скидкой по понедельникам и 5% в другие дни недели до 13:00. Скидка действовала на широкий ассортимент товаров, включая акционные товары, что позволяло ощутимо сэкономить.
Что изменилось с обновлением системы скидок?
Теперь пенсионеры могут рассчитывать на скидку 10% каждый день до 13:00, но есть важные ограничения:
Обязательное предъявление пенсионного удостоверения:
Скидка не предоставляется без пенсионного удостоверения, даже если покупатель выглядит как пенсионер.
Ограниченный список товаров:
Скидка не распространяется на товары с желтыми ценниками, товары бренда "Красная цена" и аналоги с буквой "Ц" на ценнике, а также на товары с ценником "выгодно".
Почему скидка не работает?
По словам сотрудника "Пятерочки", большинство товаров продаются с акциями или со скидками "выгодно", что делает использование пенсионной скидки почти невозможным. Товары без скидок (с белыми ценниками) часто имеют завышенную цену и не пользуются спросом.
Кроме того, нет четкого списка товаров, на которые распространяется скидка, так как ассортимент и акции меняются каждый день.
Последствия для покупателей и сотрудников
Многие пенсионеры, рассчитывавшие на скидку, остаются разочарованными и винят кассиров в обмане. Сотрудники магазина, в свою очередь, вынуждены объяснять сложные правила скидки и сталкиваться с недовольством клиентов.
Обновленная система пенсионных скидок в "Пятерочке" не оправдала ожиданий. Ограничения на товары и необходимость предъявления пенсионного удостоверения сделали скидку практически бесполезной, что вызывает разочарование у пенсионеров и создает неудобства для сотрудников.
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