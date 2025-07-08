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Как продавцы в сети «Пятёрочка» теперь нагревают пенсионеров: вот, такой трюк проворачивают по вашим пенсионным

Обновленная система скидок для пенсионеров в "П...

solidarnost.org

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Обновленная система скидок для пенсионеров в "Пятерочке" вызвала разочарование у многих покупателей. Новые условия делают использование скидки практически невозможным.

Разберемся, что изменилось и почему пенсионеры не получают ожидаемой выгоды.

Как работала скидка ранее?

Ранее пенсионеры могли воспользоваться 10% скидкой по понедельникам и 5% в другие дни недели до 13:00. Скидка действовала на широкий ассортимент товаров, включая акционные товары, что позволяло ощутимо сэкономить.

Что изменилось с обновлением системы скидок?

Теперь пенсионеры могут рассчитывать на скидку 10% каждый день до 13:00, но есть важные ограничения:

  1. Обязательное предъявление пенсионного удостоверения:
    Скидка не предоставляется без пенсионного удостоверения, даже если покупатель выглядит как пенсионер.

  2. Ограниченный список товаров:
    Скидка не распространяется на товары с желтыми ценниками, товары бренда "Красная цена" и аналоги с буквой "Ц" на ценнике, а также на товары с ценником "выгодно".

Почему скидка не работает?

По словам сотрудника "Пятерочки", большинство товаров продаются с акциями или со скидками "выгодно", что делает использование пенсионной скидки почти невозможным. Товары без скидок (с белыми ценниками) часто имеют завышенную цену и не пользуются спросом.

Кроме того, нет четкого списка товаров, на которые распространяется скидка, так как ассортимент и акции меняются каждый день.

Последствия для покупателей и сотрудников

Многие пенсионеры, рассчитывавшие на скидку, остаются разочарованными и винят кассиров в обмане. Сотрудники магазина, в свою очередь, вынуждены объяснять сложные правила скидки и сталкиваться с недовольством клиентов.

Обновленная система пенсионных скидок в "Пятерочке" не оправдала ожиданий. Ограничения на товары и необходимость предъявления пенсионного удостоверения сделали скидку практически бесполезной, что вызывает разочарование у пенсионеров и создает неудобства для сотрудников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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