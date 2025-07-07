Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Как продавцы в магазине сети «Пятёрочка» теперь нагревают пенсионеров: вот, такой трюк проворачивают по вашим пенсионным

"Пятерочка" обновила систему скидок для пенсион...

solidarnost.org

Подписаться на Дзен.канал

"Пятерочка" обновила систему скидок для пенсионеров, но по мнению многих покупателей, нововведения не приносят обещанной выгоды.

Давайте разберемся, что изменилось и почему пенсионеры не могут полноценно воспользоваться скидкой.

Как действовала скидка раньше?

До изменений пенсионеры могли рассчитывать на 10% скидки по понедельникам и 5% скидки в другие дни до 13:00. Скидка действовала на большинство товаров, включая акционные, что обеспечивало реальную экономию для пенсионеров.

Как работает система сейчас?

Теперь пенсионеры могут получить скидку 10% каждый день до 13:00, однако с рядом существенных ограничений:

  1. Необходимо предъявить пенсионное удостоверение:
    Скидка не действует без документа, даже если покупатель является пенсионером.

  2. Ограниченные товары:
    Скидка не распространяется на товары по акции (с желтыми ценниками), товары бренда "Красная цена" и аналогичные товары с буквой "Ц" на ценнике, а также на товары с ценником "выгодно".

Почему скидка неэффективна?

По словам сотрудника "Пятерочки", большинство товаров в магазине продаются с акциями или со скидками, такими как "выгодно". Это исключает возможность использования пенсионной скидки. Товары с белыми ценниками, на которые распространяется скидка, обычно стоят дороже и имеют низкий спрос.

Кроме того, нет полного списка товаров, на которые распространяется скидка, так как акции и ассортимент меняются ежедневно.

Как это влияет на покупателей и сотрудников?

Пенсионеры часто остаются разочарованными, так как не могут воспользоваться скидкой на товары, которые им необходимы. Это создает неудобства для сотрудников магазина, которым приходится объяснять покупателям сложные правила и сталкиваться с недовольством.

Новая система пенсионных скидок в "Пятерочке" оказалась не такой выгодной, как ожидали многие покупатели. Ограничения на товары и необходимость предъявления пенсионного удостоверения сделали скидку фактически неприменимой, что привело к разочарованию пенсионеров и увеличению трудностей для персонала.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Открываем Казань заново: летние места, которые вы могли пропустить

через сколько дней можно мыть квартиру после обработки от насекомых

Не у нас

18 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

2 д наращивание ресниц в Красноярске

Не у нас

день назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

день назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Не у нас

18 часов назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни

Новости Казани

день назад

Минтранс сообщает о возвращении аэропортов к обычному графику
Новости Казани
6 часов назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Новости Татарстана

час назад

Волонтеры заботятся о природе Голубых озер Татарстана

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

От котлована до чистовой отделки: где найти качественные материалы и специалистов в Казани

Не у нас

5 часов назад

Загадочные радиосигналы из Антарктиды не поддаются объяснению

Не у нас

5 часов назад

Православные священники рассказали, куда уходит душа человека
Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татар...
Новости Татарстана
2 дня назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

Новости Казани

5 часов назад

В Казани заработал новый туристический портал go.kzn.ru

Новости Татарстана

6 часов назад

Афганистан выразил благодарность Минниханову за поддержку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане прошли сотни мероприятий в честь семейных ценностей
«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: ком...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани