Как продавцы в магазине сети «Пятёрочка» теперь нагревают пенсионеров: вот, такой трюк проворачивают по вашим пенсионным

"Пятерочка" обновила систему скидок для пенсионеров, но по мнению многих покупателей, нововведения не приносят обещанной выгоды.

Давайте разберемся, что изменилось и почему пенсионеры не могут полноценно воспользоваться скидкой.

Как действовала скидка раньше?

До изменений пенсионеры могли рассчитывать на 10% скидки по понедельникам и 5% скидки в другие дни до 13:00. Скидка действовала на большинство товаров, включая акционные, что обеспечивало реальную экономию для пенсионеров.

Как работает система сейчас?

Теперь пенсионеры могут получить скидку 10% каждый день до 13:00, однако с рядом существенных ограничений:

Необходимо предъявить пенсионное удостоверение:

Скидка не действует без документа, даже если покупатель является пенсионером. Ограниченные товары:

Скидка не распространяется на товары по акции (с желтыми ценниками), товары бренда "Красная цена" и аналогичные товары с буквой "Ц" на ценнике, а также на товары с ценником "выгодно".

Почему скидка неэффективна?

По словам сотрудника "Пятерочки", большинство товаров в магазине продаются с акциями или со скидками, такими как "выгодно". Это исключает возможность использования пенсионной скидки. Товары с белыми ценниками, на которые распространяется скидка, обычно стоят дороже и имеют низкий спрос.

Кроме того, нет полного списка товаров, на которые распространяется скидка, так как акции и ассортимент меняются ежедневно.

Как это влияет на покупателей и сотрудников?

Пенсионеры часто остаются разочарованными, так как не могут воспользоваться скидкой на товары, которые им необходимы. Это создает неудобства для сотрудников магазина, которым приходится объяснять покупателям сложные правила и сталкиваться с недовольством.

Новая система пенсионных скидок в "Пятерочке" оказалась не такой выгодной, как ожидали многие покупатели. Ограничения на товары и необходимость предъявления пенсионного удостоверения сделали скидку фактически неприменимой, что привело к разочарованию пенсионеров и увеличению трудностей для персонала.