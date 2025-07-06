Как продавцы в магазине «Пятёрочка» теперь нагревают пенсионеров: вот, такой трюк проворачивают по вашим пенсионным

Система скидок для пенсионеров в «Пятерочке» претерпела изменения, и теперь многие покупатели жалуются на её неэффективность.

Давайте разберемся, что именно изменилось и почему пенсионеры не могут получить обещанную выгоду.

Как было раньше?

Ранее пенсионеры могли получать 10% скидки по понедельникам и 5% скидки в другие дни недели до 13:00. Скидка распространялась на большинство товаров, включая те, что уже продавались со скидкой, что позволило многим почувствовать реальную экономию.

Что изменилось в новой системе?

Теперь пенсионеры получают скидку 10% каждый день до 13:00, но с рядом значительных ограничений:

Обязательное предъявление пенсионного удостоверения:

Скидка не предоставляется без документа, даже если покупатель выглядит как пенсионер.

Ограниченные товары:

Скидка не распространяется на товары, которые участвуют в акциях (с желтыми ценниками), продукцию бренда «Красная цена» и товары с буквой «Ц» в ценнике, а также товары с ярлыком «выгодно».

Почему скидка не приносит выгоды?

Согласно словам одного из сотрудников «Пятерочки», большинство товаров в магазине продаются со скидками или по акциям. Это исключает возможность использования пенсионной скидки, так как она не распространяется на акционные товары. Товары без скидок, которые подлежат пенсионной скидке, часто имеют завышенную цену и не пользуются спросом.

Кроме того, нет фиксированного списка товаров, на которые распространяется скидка, так как ассортимент и акции меняются каждый день.

Влияние на покупателей и сотрудников

Многие пенсионеры, ожидавшие значительную экономию, часто оказываются разочарованными, не получая скидку на нужные товары. Это вызывает напряжение в магазине, где кассиры вынуждены объяснять сложные правила скидок и сталкиваются с недовольством покупателей.

Новая система скидок в «Пятерочке» для пенсионеров оказалась не такой выгодной, как ожидалось. Ограничение по товарам и обязательное предъявление пенсионного удостоверения сделали скидку практически бесполезной, что вызывает разочарование у клиентов и создает дополнительные проблемы для персонала, сообщает progorodsamara.