Как продавцы «Пятёрочки» нагло обманывают: раскрываем пять трюков, с помощью которых они нагревают покупателей на деньги

История Ирины, работавшей в одной из популярных розничных сетей, проливает свет на скрытые уловки, с которыми могут столкнуться покупатели в обычном супермаркете.

Женщина рассказала, что недобросовестные действия некоторых сотрудников могут не только обмануть клиента, но и испортить репутацию магазина.

Не твоя карта – мои бонусы

По словам Ирины, одной из распространённых схем было использование персональных карт лояльности вместо карт клиентов. Продавцы сканировали свои карты при каждой покупке, присваивая себе бонусы, предназначенные другим людям.

«Подарки» в закромах

Также она отметила, что праздничные наборы могли намеренно убирать со стеллажей до окончания сезона. После этого часть сотрудников выкупала их уже по уценке, несмотря на то что по факту они не были в продаже в нужный момент.

Один товар — дважды в чеке

Ирина утверждает, что порой один и тот же товар пробивался дважды. Это происходило незаметно, особенно в спешке, когда покупатели не успевали проверить чек.

Скидка на просрочку

Кроме того, на прилавках можно было найти продукты с истёкшим сроком годности, которые продавались с привлекательными скидками. Однако покупатели не всегда замечали подвох.

Как не стать жертвой

Ирина советует быть внимательными к деталям — особенно к чекам и срокам годности. По её словам, важно знать свои права и не бояться обращаться за помощью или оставлять жалобы, если есть сомнения в честности покупок, сообщает progorodsamara.