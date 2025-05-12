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Как продавцы «Пятёрочки» надувают вас прямо на кассе: раскрываем 5 трюков, с помощью которых они нагревают покупателей на деньги

Бывшая сотрудница “Пятёрочки” рассказала о скры...

magcity74.ru

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История экс-сотрудницы популярной розничной сети «Пятёрочка» вновь поднимает тему добросовестности в торговле.

Ирина поделилась внутренними схемами, которые, по её словам, могут использовать некоторые продавцы.

Какие схемы используют

  • «Чужие» бонусы

Покупатель предъявляет карту лояльности, но кассир сканирует свою — бонусы зачисляются продавцу. Часто это маскируется как «корпоративная карта» или «технический сбой».

  • Скрытые подарки

Подарочные наборы перед праздниками прячут на складе, чтобы не распродавать по акции. После — выкупают по сниженной цене, либо продают из-под полы.

  • Двойной пробив

На кассе один и тот же товар пробивается дважды. В спешке покупатель может не заметить — особенно если чек не проверяется на месте.

  • Просроченные товары

Списанные продукты иногда не утилизируются, а продаются по скидке. Это грубое нарушение закона и угроза здоровью покупателей.

Как защититься

Ирина советует:

  • Всегда проверяйте чек сразу после покупки;
  • Следите за тем, какая карта сканируется на кассе;
  • Если товар был пробит дважды — обращайтесь к администратору;
  • Не покупайте продукты по скидке, если есть сомнения в свежести;
  • Знайте свои права — и при необходимости обращайтесь в Роспотребнадзор, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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