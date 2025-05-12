Как продавцы «Пятёрочки» надувают вас прямо на кассе: раскрываем 5 трюков, с помощью которых они нагревают покупателей на деньги
magcity74.ru
История экс-сотрудницы популярной розничной сети «Пятёрочка» вновь поднимает тему добросовестности в торговле.
Ирина поделилась внутренними схемами, которые, по её словам, могут использовать некоторые продавцы.
Какие схемы используют
- «Чужие» бонусы
Покупатель предъявляет карту лояльности, но кассир сканирует свою — бонусы зачисляются продавцу. Часто это маскируется как «корпоративная карта» или «технический сбой».
- Скрытые подарки
Подарочные наборы перед праздниками прячут на складе, чтобы не распродавать по акции. После — выкупают по сниженной цене, либо продают из-под полы.
- Двойной пробив
На кассе один и тот же товар пробивается дважды. В спешке покупатель может не заметить — особенно если чек не проверяется на месте.
- Просроченные товары
Списанные продукты иногда не утилизируются, а продаются по скидке. Это грубое нарушение закона и угроза здоровью покупателей.
Как защититься
Ирина советует:
- Всегда проверяйте чек сразу после покупки;
- Следите за тем, какая карта сканируется на кассе;
- Если товар был пробит дважды — обращайтесь к администратору;
- Не покупайте продукты по скидке, если есть сомнения в свежести;
- Знайте свои права — и при необходимости обращайтесь в Роспотребнадзор, сообщает progorodsamara.
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