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Как приготовить советский шашлык: два рецепта из легендарной поваренной книги

Рецепты шашлыка по советским рецептам из «Книги...

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Никакого майонеза и маринадов: как готовили шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года

В советские времена приготовление шашлыка было намного проще, чем сегодня: никакого майонеза, аджики или готовых маринадов. Вдохновившись рецептом из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище», предлагаем вам приготовить классический шашлык из баранины, как это делали в СССР.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 головки
  • Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
  • Помидоры — 200 г
  • Лимон — ½ шт.
  • Зеленый лук — 100 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Баранину промойте, нарежьте небольшими кусками. Сложите в посуду, посолите, посыпьте молотым перцем. Добавьте мелко нарезанный лук и уксус (или лимонный сок).
  2. Перемешайте ингредиенты, накройте посуду и оставьте в холодном месте на 2–3 часа для маринования.
  3. Замаринованные куски баранины надевайте на металлический вертел, чередуя с ломтями лука. Жарьте шашлык над углями без пламени 15–20 минут, переворачивая вертел для равномерной прожарки.
  4. При отсутствии жаровни шашлык можно жарить на сковороде.

Готовый шашлык полейте растительным маслом и подавайте с зелёным луком, помидорами, нарезанными дольками, и кусочками лимона. В качестве гарнира подойдут отварной рис и молотый барбарис или гранатовый сок.

Шашлык по-карски

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть) — 500 г
  • Почки — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 головка
  • Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
  • Лимон — ½ шт.
  • Зелень петрушки и зеленый лук — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Баранину обмойте, срежьте сухожилия, сделайте надрезы, чтобы куски не стягивались при жарке. Нарежьте порционными кусками (по 250 г).
  2. Почки промойте и разрежьте пополам.
  3. Сложите мясо и почки в посуду, посолите, поперчите, добавьте мелко нарезанный лук и зелень петрушки. Сбрызните уксусом или лимонным соком. Оставьте на 2–3 часа для маринования.
  4. Наденьте мясо на вертел, чередуя с почками, и жарьте на углях без пламени, переворачивая вертел для равномерной прожарки.

Готовый шашлык подавайте целым куском с лимоном, посыпав зелёным луком и зеленью петрушки. В качестве соуса используйте «Южный» или смесь кетчупа с соевым соусом, сообщает fontanka.

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