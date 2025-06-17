Как приготовить советский шашлык: два рецепта из легендарной поваренной книги
kasheloff.ru
Никакого майонеза и маринадов: как готовили шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года
В советские времена приготовление шашлыка было намного проще, чем сегодня: никакого майонеза, аджики или готовых маринадов. Вдохновившись рецептом из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище», предлагаем вам приготовить классический шашлык из баранины, как это делали в СССР.
Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
- Репчатый лук — 2 головки
- Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
- Помидоры — 200 г
- Лимон — ½ шт.
- Зеленый лук — 100 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Баранину промойте, нарежьте небольшими кусками. Сложите в посуду, посолите, посыпьте молотым перцем. Добавьте мелко нарезанный лук и уксус (или лимонный сок).
- Перемешайте ингредиенты, накройте посуду и оставьте в холодном месте на 2–3 часа для маринования.
- Замаринованные куски баранины надевайте на металлический вертел, чередуя с ломтями лука. Жарьте шашлык над углями без пламени 15–20 минут, переворачивая вертел для равномерной прожарки.
- При отсутствии жаровни шашлык можно жарить на сковороде.
Готовый шашлык полейте растительным маслом и подавайте с зелёным луком, помидорами, нарезанными дольками, и кусочками лимона. В качестве гарнира подойдут отварной рис и молотый барбарис или гранатовый сок.
Шашлык по-карски
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть) — 500 г
- Почки — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 головка
- Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
- Лимон — ½ шт.
- Зелень петрушки и зеленый лук — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Баранину обмойте, срежьте сухожилия, сделайте надрезы, чтобы куски не стягивались при жарке. Нарежьте порционными кусками (по 250 г).
- Почки промойте и разрежьте пополам.
- Сложите мясо и почки в посуду, посолите, поперчите, добавьте мелко нарезанный лук и зелень петрушки. Сбрызните уксусом или лимонным соком. Оставьте на 2–3 часа для маринования.
- Наденьте мясо на вертел, чередуя с почками, и жарьте на углях без пламени, переворачивая вертел для равномерной прожарки.
Готовый шашлык подавайте целым куском с лимоном, посыпав зелёным луком и зеленью петрушки. В качестве соуса используйте «Южный» или смесь кетчупа с соевым соусом, сообщает fontanka.
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