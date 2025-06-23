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Как приготовить наивкуснейший советский шашлык: два рецепта из легендарной поваренной книги

Рецепты настоящего советского шашлыка без майон...

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Никакого майонеза и маринадов: как готовили шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года

В советские времена приготовление шашлыка было намного проще, чем сегодня: никакого майонеза, аджики или готовых маринадов. Вдохновившись рецептом из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище», предлагаем вам приготовить классический шашлык из баранины, как это делали в СССР.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 головки
  • Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
  • Помидоры — 200 г
  • Лимон — ½ шт.
  • Зеленый лук — 100 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте баранину и нарежьте небольшими кусками. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный лук и уксус (или лимонный сок).
  2. Перемешайте и оставьте мариноваться на 2–3 часа в холоде.
  3. Наденьте мясо на вертел, чередуя с луком. Жарьте над углями 15–20 минут, переворачивая.
  4. При отсутствии жаровни — можно жарить на сковороде.
  5. Готовый шашлык полейте маслом и подавайте с помидорами, лимоном и зеленью. В качестве гарнира — отварной рис и немного барбариса или гранатового сока.

Шашлык по-карски

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть) — 500 г
  • Почки — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 головка
  • Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
  • Лимон — ½ шт.
  • Зелень петрушки и зеленый лук — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Обмойте баранину, удалите сухожилия, нарежьте порционно (по 250 г). Сделайте надрезы, чтобы мясо не стягивалось.
  2. Почки промойте, разрежьте пополам.
  3. Сложите мясо с почками, добавьте лук, зелень, уксус или сок. Оставьте на 2–3 часа.
  4. Жарьте на вертеле, чередуя мясо и почки. Жарьте до готовности.
  5. Подавайте шашлык целиком с лимоном и зеленью. В качестве соуса — классический «Южный» или кетчуп с соевым соусом.

Настоящий вкус советского шашлыка — простой, честный и ароматный. Без излишеств, но с душой.

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