Как приготовить наивкуснейший советский шашлык: два рецепта из легендарной поваренной книги

Никакого майонеза и маринадов: как готовили шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года

В советские времена приготовление шашлыка было намного проще, чем сегодня: никакого майонеза, аджики или готовых маринадов. Вдохновившись рецептом из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище», предлагаем вам приготовить классический шашлык из баранины, как это делали в СССР.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г

Репчатый лук — 2 головки

Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.

Помидоры — 200 г

Лимон — ½ шт.

Зеленый лук — 100 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Промойте баранину и нарежьте небольшими кусками. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный лук и уксус (или лимонный сок). Перемешайте и оставьте мариноваться на 2–3 часа в холоде. Наденьте мясо на вертел, чередуя с луком. Жарьте над углями 15–20 минут, переворачивая. При отсутствии жаровни — можно жарить на сковороде. Готовый шашлык полейте маслом и подавайте с помидорами, лимоном и зеленью. В качестве гарнира — отварной рис и немного барбариса или гранатового сока.

Шашлык по-карски

Ингредиенты:

Баранина (почечная часть) — 500 г

Почки — 2 шт.

Репчатый лук — 1 головка

Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

Лимон — ½ шт.

Зелень петрушки и зеленый лук — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Обмойте баранину, удалите сухожилия, нарежьте порционно (по 250 г). Сделайте надрезы, чтобы мясо не стягивалось. Почки промойте, разрежьте пополам. Сложите мясо с почками, добавьте лук, зелень, уксус или сок. Оставьте на 2–3 часа. Жарьте на вертеле, чередуя мясо и почки. Жарьте до готовности. Подавайте шашлык целиком с лимоном и зеленью. В качестве соуса — классический «Южный» или кетчуп с соевым соусом.

Настоящий вкус советского шашлыка — простой, честный и ароматный. Без излишеств, но с душой.