Как приготовить наивкуснейший советский шашлык: два рецепта из легендарной поваренной книги
kasheloff.ru
Никакого майонеза и маринадов: как готовили шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года
В советские времена приготовление шашлыка было намного проще, чем сегодня: никакого майонеза, аджики или готовых маринадов. Вдохновившись рецептом из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище», предлагаем вам приготовить классический шашлык из баранины, как это делали в СССР.
Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
- Репчатый лук — 2 головки
- Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
- Помидоры — 200 г
- Лимон — ½ шт.
- Зеленый лук — 100 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Промойте баранину и нарежьте небольшими кусками. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный лук и уксус (или лимонный сок).
- Перемешайте и оставьте мариноваться на 2–3 часа в холоде.
- Наденьте мясо на вертел, чередуя с луком. Жарьте над углями 15–20 минут, переворачивая.
- При отсутствии жаровни — можно жарить на сковороде.
- Готовый шашлык полейте маслом и подавайте с помидорами, лимоном и зеленью. В качестве гарнира — отварной рис и немного барбариса или гранатового сока.
Шашлык по-карски
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть) — 500 г
- Почки — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 головка
- Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
- Лимон — ½ шт.
- Зелень петрушки и зеленый лук — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Обмойте баранину, удалите сухожилия, нарежьте порционно (по 250 г). Сделайте надрезы, чтобы мясо не стягивалось.
- Почки промойте, разрежьте пополам.
- Сложите мясо с почками, добавьте лук, зелень, уксус или сок. Оставьте на 2–3 часа.
- Жарьте на вертеле, чередуя мясо и почки. Жарьте до готовности.
- Подавайте шашлык целиком с лимоном и зеленью. В качестве соуса — классический «Южный» или кетчуп с соевым соусом.
Настоящий вкус советского шашлыка — простой, честный и ароматный. Без излишеств, но с душой.
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