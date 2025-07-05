Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти желтеющие перья: методика агронома

Жаркая июньская погода может стать настоящим испытанием для лука и чеснока, ведь высокие температуры и частые поливы нередко оказывают негативное влияние на растения.

Агроном Людмила Шубина делится полезными рекомендациями по уходу за этими культурами в условиях жары, чтобы сохранить урожай и предотвратить проблемы.

1. Подкормка в жару

Частые поливы могут вымывать азот из почвы, что ослабляет растения и может вызвать пожелтение их листьев. Для того чтобы обеспечить луку и чесноку достаточное количество питательных веществ, важно использовать удобрения. Рекомендуются азотные удобрения в ограниченных дозах, строго по инструкции.

Если у вас нет минеральных удобрений, можно приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:

Залейте свежескошенную траву водой.

Добавьте 1 столовую ложку мочевины.

Дайте настояться в течение недели, затем используйте раствор для полива, разбавив его.

2. Почему желтеют листья?

Жара и интенсивное солнце создают стресс для растений, что может приводить к пожелтению листьев. Среди основных причин:

Недостаток азота и других важных микроэлементов.

Вредители, такие как луковая муха, которые повреждают корни и стебли растений.

3. Как защитить растения от луковой мухи?

Для борьбы с луковой мухой важно соблюдать севооборот и не сажать лук на одном месте каждый год. Кроме того, полезны следующие методы:

Присыпка грядок золой или смесью золы с табачной пылью помогает отпугнуть вредителей.

Поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 литров воды) 2-3 раза в месяц, чтобы предотвратить появления насекомых.

4. Правильный полив и уход

Полив должен быть обильным, но не частым — примерно раз в неделю. Такой режим помогает поддерживать корневую систему и предотвращает застой воды.

Не забывайте рыхлить почву, чтобы она оставалась насыщенной кислородом и удерживала влагу. Рыхлая почва предотвращает образование корки на её поверхности.

Также рекомендуется мульчировать грядки соломой, опавшими листьями или компостом. Мульча помогает сохранять влагу и препятствует росту сорняков.

Придерживаясь этих простых советов, вы сможете защитить чеснок и лук от жары, вредителей и недостатка питательных веществ, обеспечив здоровый урожай даже в самых жарких условиях.