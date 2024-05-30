Как помочь ребенку построить здоровые отношения с гаджетами – рекомендации психолога «билайн университета»

58% абонентов билайн уверены, что покупка смартфона ребенку — вопрос его безопасности. Об этом говорят результаты опроса, проведенного единым центром исследований билайна.

Вместе с тем, смартфон может становиться причиной родительского беспокойства: кажется, будто ребенок проводит в телефоне всё своё свободное время, игнорируя хобби и другие занятия.

билайн, который признан ComNews самым безопасным оператором*, задал психологу «билайн университета», члену Ассоциации корпоративных психологов России Елене Кречко наболевшие вопросы родителей о том, почему дети злоупотребляют гаджетами, сколько можно проводить времени за экраном и что может помочь нормализовать ситуацию (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер).

- Почему дети всё время сидят в смартфонах?

Причин, по которым дети часто сидят в мобильном телефоне или в другом гаджете, может быть много. Чаще встречаются следующие:

Ребенок к такому поведению привык с самого раннего детства.

Я наблюдала, например, подобную картину в московском метро, когда мама, чтобы малыш не капризничал во время поездки в транспорте, сразу же дала ему свой мобильный телефон и включила простую детскую игру. Малыш успокоился. Мама в этот момент беспокоилась о комфорте окружающих, поэтому её действия понятны и естественны. Вместе с тем, нужно понимать, что это формирует у ребенка определенную связку между проявлением негативных эмоций в общественных местах и возможностью манипулирования поведением взрослого с целью получить телефон и поиграть в него.

Ребенок повторяет поведение взрослых.

Дети обучаются поведению в окружающем мире у своих близких, прежде всего - у родителей. Как? Путем подражания. Бывают ситуации, когда родители сами пребывают большую часть свободного времени в телефоне, не фокусируясь на ребенке целиком, в процессе общаясь с ребенком исключительно односложно, восполняя простые его базовые потребности: главное, чтобы был накормлен, одет и обут. Что скопирует ребенок в данной ситуации? Он будет искать общение в телефоне и общаться с родителями только на бытовые темы, копируя их поведение.

Общение в интернете кажется ребенку более насыщенным.

Дети обучаются общению в семье, однако это общение лимитировано родительским временем, посвященным ребенку, а также включенностью родителей в его жизнь, способностью поговорить на важные для него темы. Порой у ребенка может возникнуть ощущение, что в социальных сетях общение более яркое на эмоции, а может быть - и более безопасное.

- Что делать родителям, чтобы отвлечь ребенка от смартфона?

Самое главное – воспринимать ситуацию не как проблему, а как задачу, требующую вашего внимания. Важно понимать, что запреты пользования гаджетом не сработают - наоборот, они могут вызвать повышенный интерес и вызовут ухудшение ваших отношений.

Чтобы гаджет был ребенку другом и помощником, стоит ввести новые правила. Очень важно вводить их постепенно. При этом правила должны касаться всех членов семьи, не только ребенка.

Правило 1. Не используем гаджеты хотя бы за два часа до сна. Это правило должно касаться всех домашних. Оно может помочь в восстановлении нервной системы не только ребенку, но и взрослым, в обеспечении нормального, полноценного сна, что положительно повлияет на качество взаимоотношений и жизни в целом;

Правило 2. Ограничиваем использование гаджетов за едой у всех членов семьи. Можно общаться друг с другом или просто фокусироваться на приёме пищи и вкусе блюд.

Важно поработать над тем, чтобы ребенок или подросток правильно использовал смартфон. Вы можете вовремя предотвратить развитие зависимого поведения и научить распоряжаться получаемой информацией или средством ее получения. Чтобы понять, как формируется зависимое от гаджетов и соцсетей поведение, можно посмотреть лекцию «FOMO или страх упущенных возможностей» (https://t.me/beeline_university/1704) в “Открытом лектории” билайн университета).

- Сколько допустимо сидеть в смартфоне ребенку?

Согласно многочисленным российским и зарубежным исследованиям, длительное взаимодействие ребенка с мультимедийными устройствами негативно отражается на общем состоянии его организма – физическом и психоэмоциональном. Уверена, что вы и сами замечали повышение нервно-психического возбуждения у ребенка после длительного просмотра мультфильмов, компьютерных игр, фильмов, просмотра соцсетей.

При длительном использовании гаджетов у детей различного возраста прослеживаются:

нарушение сна, а это – причина №1, которая приводит к последующим проблемам с поведением и успеваемостью;

изменения зрения, которые могут потребовать использования очков для коррекции;

психоэмоциональные изменения: такие диагнозы как «гиперактивность» и «тревожность» ставятся детям, у которых имеется особое пристрастие к смартфонам и планшетам.

Количество экранного времени в день должно варьироваться с учетом возрастных особенностей, увлечений и потребностей ребенка. Об этом важно проконсультироваться с профильным специалистом.

В общем отмечу, что малышам в возрасте до 2-х лет прежде всего важна физическая активность и общение, любовь и забота близких. Детям от 2 до 10 лет нагрузка распределяется от 20 минут до 1 часа в день, плюс – всё те же внимание и поддержка родителей. Подросткам можем увеличивать пребывание перед монитором до 2 часов в день. И это, опять же, не исключает внимания, доверия и поддержки родителей – этот фактор влияет на развитие ребенка и подростка больше, чем экранное время.

- Как обезопасить ребенка от нежелательного контента?

Для начала стоит использовать инструменты вроде родительского контроля и антивирусы, чтобы обеспечить безопасность ребенка в сети. Это хорошее решение, но стоит учитывать, что дети быстро учатся обходить ограничения. Важно обсуждать с ребенком, что не вся информация в интернете одинаково безопасна и полезна, при этом не пользуясь прямыми запретами – они могут сформировать нежелательный интерес.

Шаг 1. Познакомить ребенка с Сетью как с любой другой сферой жизни.

Первые шаги в сети детям важно делать вместе со взрослыми, которые в комфортной обстановке на примерах могут рассказать о возможных опасностях и проговорить, как можно поступить в той или иной ситуации. Так же, как стоит обсудить ситуации, которые могут произойти с ребенком в школе, в спортивной секции или во дворе, где он гуляет с друзьями.

Шаг 2. Озвучить правила и объяснить, зачем они нужны

Важно создать определенные правила пользования сетью интернет и объяснить их ребенку так же, как объясняли и другие правила – например, почему важно чистить зубы и ухаживать за собой.

Шаг 3. Делиться с ребенком опытом посещения сети

Стоит рассказывать, чему вы научились и что полезного для своего развития приобрели, находясь на конкретном сайте или просматривая определенный источник. Таким образом вы личным примером демонстрируете ценности, которые важны вам, и ребенок cкопирует это у вас в своем поведении.

Шаг 4. Приучите ребенка делиться с вами тем, в чем он не уверен.

Начните сами чаще спрашивать мнение ребенка и делиться тем, в чем не уверены. Относитесь к его советам и мнению с уважением. Он скопирует и это тоже. Так, шаг за шагом, вы сформируете ценное в семье качество – доверие. Ситуация, когда в семье отсутствует доверие, а информация передается от родителя к ребенку голосом и поведением, полным тревоги и страха, или грубой агрессии, может привести к неблагоприятным последствиям.

Важно понимать, что обеспечить безопасность и защищенность может сам родитель, начиная со своего ответственного и бережного поведения по отношению к своему ребенку. Для того, чтобы ребенок переключил внимание со смартфона на реальное общение, нужно и самому пользоваться гаджетами умеренно, а также предлагать альтернативы: играть вместе в настольные игры, обсуждать события и планы, проводить больше времени на свежем воздухе вместе.

*По результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди 4 крупнейших российских операторов моб. связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелат. звонков; наличие номеров на онлайн-биржах "серых" продаж. Исследование от 14.03.2024. Подробнее – по ссылке.