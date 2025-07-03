Как подкормить томаты для отличной завязи: советы по защите урожая в июле

Июль — ключевой месяц для томатов, когда начинается активное цветение и формирование завязей. Чтобы обеспечить растениям необходимое питание и гарантировать хороший урожай, важно правильно подкармливать томаты.

Следуя пошаговой схеме подкормки, вы сможете поддержать здоровье растений и добиться отличных результатов.

Этап 1: Мочевина — стимуляция роста

Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: помогает стимулировать рост зелёной массы — листьев и стеблей.

Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте под кусты по 0,5–1 л раствора.

Совет: не переборщите с количеством, чтобы не вызвать излишнего роста зелени, что может замедлить образование завязей и привести к дефициту плодов.

Этап 2: Борная кислота — для улучшения опыления и завязей

Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.

Зачем: борная кислота улучшает опыление и помогает завязям не осыпаться.

Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения утром или вечером.

Совет: особенно полезна в жаркую погоду, когда опыление может быть затруднено.

Этап 3: Фосфор и калий — для формирования и наливания плодов

Когда: после цветения, для поддержки плодов и укрепления здоровья кустов.

Чем подкармливать:

Суперфосфат — источник фосфора для корней и плодов.

Зола — источник калия, улучшает вкус плодов и укрепляет растения.

Монофосфат калия — способствует наливу плодов и улучшает завязь.

Как: используйте один из этих компонентов или их смесь по инструкции для комплексного питания.

Почему эта схема работает?

Каждая подкормка важна на своем этапе развития:

Мочевина активирует рост зелёной массы и укрепляет стебли.

Борная кислота улучшает опыление и способствует крепким завязям.

Фосфор и калий необходимы для наливания плодов и их формирования.

Соблюдая правильную дозировку удобрений и чередование подкормок, вы сможете избежать избытка питательных веществ и обеспечить томатам всё, что нужно для полноценного роста и обильного плодоношения. Эта схема поможет вам получить здоровый урожай и отличные плоды.