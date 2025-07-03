Как подкормить томаты для отличной завязи: советы по защите урожая в июле
kasheloff.ru
Июль — ключевой месяц для томатов, когда начинается активное цветение и формирование завязей. Чтобы обеспечить растениям необходимое питание и гарантировать хороший урожай, важно правильно подкармливать томаты.
Следуя пошаговой схеме подкормки, вы сможете поддержать здоровье растений и добиться отличных результатов.
Этап 1: Мочевина — стимуляция роста
Когда: начало июня, до цветения.
Зачем: помогает стимулировать рост зелёной массы — листьев и стеблей.
Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте под кусты по 0,5–1 л раствора.
Совет: не переборщите с количеством, чтобы не вызвать излишнего роста зелени, что может замедлить образование завязей и привести к дефициту плодов.
Этап 2: Борная кислота — для улучшения опыления и завязей
Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.
Зачем: борная кислота улучшает опыление и помогает завязям не осыпаться.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения утром или вечером.
Совет: особенно полезна в жаркую погоду, когда опыление может быть затруднено.
Этап 3: Фосфор и калий — для формирования и наливания плодов
Когда: после цветения, для поддержки плодов и укрепления здоровья кустов.
Чем подкармливать:
Суперфосфат — источник фосфора для корней и плодов.
Зола — источник калия, улучшает вкус плодов и укрепляет растения.
Монофосфат калия — способствует наливу плодов и улучшает завязь.
Как: используйте один из этих компонентов или их смесь по инструкции для комплексного питания.
Почему эта схема работает?
Каждая подкормка важна на своем этапе развития:
Мочевина активирует рост зелёной массы и укрепляет стебли.
Борная кислота улучшает опыление и способствует крепким завязям.
Фосфор и калий необходимы для наливания плодов и их формирования.
Соблюдая правильную дозировку удобрений и чередование подкормок, вы сможете избежать избытка питательных веществ и обеспечить томатам всё, что нужно для полноценного роста и обильного плодоношения. Эта схема поможет вам получить здоровый урожай и отличные плоды.
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