Как отказаться от сдачи биометрии: в Роскачестве объяснили когда это можно сделать

Граждане РФ имеют полное и законное право отказаться от передачи своих биометрических данных в ЕБС - Единую биометрическую систему. О такой возможности предупредили в Роскачестве.

В пресс-службе организации решили развеять миф, активно гулющий по социальным сетям о том, что отказаться от передачи биометрии можно исключительно до 1 сентября.

"На самом деле это не так", — говорится в сообщении.

В Роскачестве пояснили, что особых сроков и дат для отказа от использования и хранени биометрической информации нет, любой россиянин, если он не жалает передавать о себе такую информацию, может написать запрет - нужно пойти в МФЦ и подать соответствующее заявление, пишет РИАН.

Закон, запрещающий принудительную всеобщую биометрию, Путин подписал в декабре прошлого года. А летом этого года парламент определил, как наказывать за нарушение правил размещения биометрической информации.

С граждан берут штраф от 6 до 10 тысяч, с должностых лиц - до 300 тысяч, а юрлицам за такое нарушение придется заплатить до 700 тысяч.