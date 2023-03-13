"Как они вообще воюют?": пленный ВСУ рассказал, кого поставили под ружье в украинской армии

Пленный ВСУ рассказал, что в составе войск Украины много наркозависимых и осуждённых боевиков

В войсках ВСУ практически отсутствуют идейные военные. Зато в большом количестве присутствуют наркозависимые и осуждённые. Об этом проинформировал РИА Новости украинский военнопленный.

"Идейных нет. Один оформил себе троих детей, чтобы уйти оттуда (из войск) не через тюрьму. Просто по знакомым детей пособирал, оформил на себя, якобы он опекун. Потому что если троих детей опекаешь, то тебя списывают с армии", — поделился боец.

Пленный был мобилизован, несмотря на то, что медкомиссия посчитала его непригодным. После двух дней подготовки военнослужащего отправили воевать под Авдеевку. Офицеры ВСУ запрещали ему и его сослуживцам отступать, угрожая расстрелом.

