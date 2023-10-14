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Как не остаться с фигой в кармане: народные приметы на 14 октября

Как не остаться с фигой в кармане: народные приметы на 14 октября

Фото: социальные сети

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Сегодня российские православные отмечают большой церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Наши предки старались к этой дате закончить все домашние и земельные дела, чтобы к большой праздничной дате подойти с чистой совестью.

14 октября нельзя брать взаймы и давать кому-то в долг, иначе в течение года придется быть по уши в долгах.

На Покров не принято употреблять алкоголь, чтобы не открыть нечистым силам путь к своей душе.

В праздник строго запрещено ссориться и скандалить.
Если носить сегодня грязные и помятые вещи, то можно лишиться удачи и благополучия.

На Покров можно и нужно печь блины. Ими щедро угощали домочадцев, соседей , знакомых и даже незнакомцев. Чем больше блинов испечь и разхдать, тем больше счастья у человека будет в течение следующего года.

Если утром 14 октября солнечно и тепло, осень обещает быть еще долгой, зима не торопится.

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