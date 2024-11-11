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Как не остаться без штанов, при покупке автомобиля, ввезенного по параллельному импорту: реальный кейсы автоэксперта

Уже в 2025, то есть следующем, году владельцы а...

parabel.tomsk.ru

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Уже в 2025, то есть следующем, году владельцы авто по всей России столкнуться со значительными и важными изменениями в вопросах законодательства. Затронут они процесс проведения регистрации, а также дальнейшей эксплуатации средств транспорта. Основные пункты этих нововведений уже описаны в публикации журнала "Авито Авто".

Оформление автомобилей без ОСАГО

Стало известно, что уже с марта следующего, 2025, года, когда будет проводиться регистрация нового или даже подержанного автомобиля в ГИБДД, то полис ОСАГО перестанет быть чем-то обязательным в этой процедуре. Это новшество призвано упростить процедуру регистрации, особенно для тех, кто покупает автомобиль не для немедленного использования. Тем не менее, для вождения автомобиля полис все же потребуется.

Ускоренное снятие с учета

Теперь возможность снять автомобиль с учета в день продажи упростит процесс передачи прав собственности и избавит продавцов от штрафов за нарушения, совершенные новыми владельцами.

Изменения в утильсборе

Ужесточение контроля за уплатой утилизационного сбора вступит в силу с началом 2025 года. При регистрации будет проверяться, был ли уплачен сбор в срок, что касается как импортированных автомобилей, так и тех, которые проданы в течение года после покупки.

Налог на роскошные автомобили

Обновление списка автомобилей, подлежащих налогообложению как роскошные, предусматривает включение в список некоторых китайских марок. Это отражает увеличивающееся присутствие этих автомобилей на российском рынке.

Проверка ОСАГО через дорожные камеры

Запланированное введение системы проверки полисов ОСАГО через дорожные камеры предполагает модернизацию контроля за наличием страховки, однако точная дата запуска системы еще не определена.

Эти реформы подчеркивают важность для владельцев транспортных средств быть информированными о предстоящих изменениях в законодательстве, чтобы избежать штрафов и других правовых проблем, пишет avito.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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