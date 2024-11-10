Как не остаться без штанов, при покупке автомобиля, ввезенного по параллельному импорту: подсказки автоэксперта

С 2025 годом на автомобилистов России обрушится волна нововведений, касающихся регистрации, утилизационного сбора и даже проверки ОСАГО. В свете этих изменений журнал Авито Авто собрал всю актуальную информацию, чтобы вы были в курсе того, что вас ожидает.

Упрощение регистрации автомобилей: Начиная с 1 марта 2025 года, при регистрации нового или подержанного автомобиля в ГИБДД не потребуется предъявлять полис ОСАГО. Это изменение призвано облегчить процесс регистрации для тех, кто приобрел автомобиль зимой и не планирует его эксплуатацию до лета или уезжает в длительную командировку. Тем не менее, для управления автомобилем по-прежнему требуется наличие действующего ОСАГО, без которого водителя ожидает штраф. Нововведения в процессе снятия с учета: С 2025 года владельцы смогут снимать автомобиль с учета в день продажи, минуя ранее обязательный десятидневный период. Это решение направлено на снижение случаев, когда штрафы и другие административные платежи продолжают поступать на имя предыдущего владельца. Изменения в утильсборе: Одно из ключевых новшеств касается утильсбора. С 1 апреля 2025 года ГИБДД будет отказывать в регистрации транспортных средств, за которые не уплачен полный утильсбор. Это правило затронет в первую очередь автомобили, импортированные параллельно, включая те, которые были ввезены через территории с льготными ставками утильсбора. Проверка ОСАГО через дорожные камеры: Планируется эксперимент по проверке ОСАГО с помощью дорожных камер, который начнется с марта 2025 года. Несмотря на затягивающиеся сроки внедрения, это изменение может значительно повлиять на страховой рынок и контроль за соблюдением страховых обязательств автомобилистов.

Эти изменения подчеркивают стремление законодателей и регулирующих органов к упрощению жизни автомобилистов, одновременно ужесточая контроль за выполнением ключевых требований безопасности и законности. Для водителей же это значит, что быть в курсе последних новостей и соблюдать закон становится еще важнее, пишет avito.ru.

Не забудьте подготовиться к предстоящим изменениям, особенно если планируете покупку или продажу автомобиля в ближайшем будущем. Обязательно проконсультируйтесь с юристом или посетите официальный сайт ГИБДД для получения актуальной информации о новых правилах и требованиях.