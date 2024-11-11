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«Как мотивировать себя на победу за купальник?» Ефимова раскрыла зарплаты российских спортсменов

Юлия Ефимова, звезда мирового плавания и чемпио...

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Юлия Ефимова, звезда мирового плавания и чемпионка мира, поделилась своими мыслями о доходах и мотивации в российском спорте. В эксклюзивном интервью для YouTube-канала Вити Кравченко она раскрыла, как изменилась структура доходов и что теперь мотивирует молодых спортсменов.

В своем интервью Юлия Ефимова рассказала, что в период её карьеры в качестве одной из лучших пловчих России, её зарплата от Министерства спорта колебалась между 125 и 150 тысяч рублей в месяц. Размер выплат зависел от спортивного звания и результатов на национальных чемпионатах.

По словам Ефимовой, текущие награды на чемпионатах России не сопоставимы с теми мотивациями, которые были у нее в начале карьеры. Раньше она стремилась стать олимпийской чемпионкой, однако сегодня призы на национальном уровне ограничиваются сертификатами на покупку купальников или небольшими аксессуарами, такими как сумки с инвентарем.

Ефимова выразила озабоченность по поводу того, как такие призы могут мотивировать молодежь. Отсутствие значимых наград и финансовых стимулов может подорвать стремление молодых атлетов к достижениям на мировой арене. Юлия задается вопросом: какая мотивация может быть у спортсменов, если в награду за победы они получают лишь символические подарки?

Интервью с Ефимовой ставит важные вопросы о состоянии спортивной индустрии в России и о том, какие шаги могут быть предприняты для улучшения ситуации. Общественность и спортивные организации могут рассмотреть эти вопросы для повышения мотивации и поддержки талантливых атлетов, пишет sovsport.ru.

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