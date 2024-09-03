Как корм для змеи, пугало и лесник помогли инженерам билайна сохранить надежность сети

Остаться без доступа в интернет – страшный сон. Мы настолько привыкли постоянно быть на связи, что сегодня она нужна нам всегда и везде. Но временами возникают непредвиденные случаи, которые могут повлиять на качество сети. Поэтому техническим специалистам приходится неизменно быть начеку и зачастую применять смекалку для решения необычных задач, чтобы у жителей была хорошая связь. Сотрудники билайна поделились несколькими любопытными историями, когда находчивость помогала им выходить из самых неожиданных ситуаций.

Инженерная смекалка

«Крыша водонапорной башни – отличная локация для установки базовых станций, и мы часто используем ее в своей работе. И вот в какой-то момент на одной из таких станций в деревне Янзакасы стал пропадать сигнал. Решили понаблюдать и выяснили, что причиной этого безобразия были вороны, которые облюбовали кровлю башни и клевали наш оптический кабель. Неполадки мы устранили быстро и связь восстановили, а для того, чтобы птицам было больше не повадно лакомиться нашим кабелем, прямо на месте соорудили из подручных средств пугало. Оно и сейчас охраняет эту базовую станцию», – Леон Виссарионов, руководитель службы эксплуатации Чебоксарского отделения билайн.

Оживший кабель

«Ясное майское утро, два наших инженера проводят технические работы на базовой станции. Как и в любом сайте – вокруг множество проводов. Казалось бы, все как обычно. Все да не все: один из кабелей показался ребятам подозрительным, а мгновение спустя он зашевелился и зашипел. Приглядевшись, они поняли, что это вовсе не кабель, а самая настоящая змея. Эвакуация заняла секунды. Оказавшись на безопасном расстоянии начали думать, что делать и как “вежливо” попросить пресмыкающееся уйти. Шумовые эффекты – не сработали, и тогда они решили съездить в ближайший продуктовый магазин и выманить змею едой. Но к счастью, рептилия проявила сознательность и предпочла сама ретироваться с места, не дождавшись угощения. Как змея попала в полностью закрытое помещение до сих пор остается загадкой», – Андрей Коробейников, технический директор Саратовского отделения билайн.

Сюжет для детектива

«В начале этой зимы в Соль-Илецке начались массовые случаи вандализма – кто-то раз за разом ломал щитки базовых станций всех операторов и отключал блоки питания. Направили обращение в правоохранительные органы, но отключения продолжились. Тогда двое наших сотрудников, в очередной раз приехав на место для устранения аварии, решили устроить засаду и самостоятельно поймать злоумышленника. И им это удалось – они успешно задержали нарушителя и передали его в руки полиции. И сегодня благодаря смелым ребятам жители снова могут комфортно пользоваться мобильными сервисами», – Рудольф Бауман, директор Оренбургского отделения билайн.

Надежный клиент

«Лесные дороги в начале весны – особенно коварны. Как-то раз мы завозили оборудование через лес, и наш автомобиль глубоко увяз в грязи. Обратились к местному жителю, но и его внедорожник при попытке помочь нам “благополучно” застрял. И вот пока мы стояли там, не зная, что делать, а вокруг спускались сумерки, из чащи вышел лесник. С топором, все как полагается. Он сделал звонок, и уже через десять минут приехал ЗИЛ, который вытащил все автомобили с помощью лебедки. Наш супергерой потом признался, что пользуется именно билайном, ведь сеть ловит отлично даже в таком густом лесу», – Василий Григорьев, ведущий инженер Чебоксарского отделения билайн.

Сигнал из трубы

«Для того, чтобы внутри зданий связь работала стабильно и надежно, мы строим в них специальную indoor-сеть*, когда сигнал “перемещается” в самом помещении, а не передается от уличных базовых станций. Однажды наш специалист проводил техническое обслуживание такой indoor-сети в торговом центре и с удивлением обнаружил, что одна из антенн полна воды. Но вопрос: как она могла туда попасть? Что-то не сходилось, и он тут же сообщил об этом в администрацию ТЦ. Вызвали инженерную службу, которая вовремя нашла потекшую трубу аварийного пожаротушения. Вот так внимательность сотрудника билайна помогла предотвратить целый комплекс от возможного затопления», – Ильдар Ахтамов, технический директор Тюменского отделения билайн.

Неожиданный доход

«Согласование места под установку базовой станции – это всегда непростой процесс, который становится еще сложнее, когда имеешь дело со старожилами в небольших деревнях. В одном из сел Цивильского района нам попался именно такой глава поселения. Наши доводы о реальной пользе 4G-интернета для жителей слушать он не хотел и землю под строительство станции не выделял. Тогда, уже практически сдавшись и выезжая из села, мы увидели мужчину, который строил дом – вокруг кирпичи, бетономешалка. Предложили ему сдать в аренду участок на своем огороде под базовую станцию, на что он тут же согласился, и мы установили все необходимое оборудование. Теперь у жителей села есть скоростной мобильный интернет, а у нашего предприимчивого самаритянина – еще и дополнительный доход за аренду», – Николай Красочка, ведущий специалист по аренде Чебоксарского отделения билайн.

И это только капля в море тех подвигов, которые технические специалисты билайна совершают в своей повседневной работе, чтобы клиенты оператора могли оставаться на связи с близкими и пользоваться современными сервисами и технологиями, которые увеличивают комфорт и чувство безопасности.

*indoor (англ.) – в помещении