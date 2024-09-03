Новости России
· 16+ · Служба новостей

Как корм для змеи, пугало и лесник помогли инженерам билайна сохранить надежность сети

Остаться без доступа в интернет – страшный сон....

Фото: unsplash.com

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5xpwCy6

Остаться без доступа в интернет – страшный сон. Мы настолько привыкли постоянно быть на связи, что сегодня она нужна нам всегда и везде. Но временами возникают непредвиденные случаи, которые могут повлиять на качество сети. Поэтому техническим специалистам приходится неизменно быть начеку и зачастую применять смекалку для решения необычных задач, чтобы у жителей была хорошая связь. Сотрудники билайна поделились несколькими любопытными историями, когда находчивость помогала им выходить из самых неожиданных ситуаций.

Инженерная смекалка

«Крыша водонапорной башни – отличная локация для установки базовых станций, и мы часто используем ее в своей работе. И вот в какой-то момент на одной из таких станций в деревне Янзакасы стал пропадать сигнал. Решили понаблюдать и выяснили, что причиной этого безобразия были вороны, которые облюбовали кровлю башни и клевали наш оптический кабель. Неполадки мы устранили быстро и связь восстановили, а для того, чтобы птицам было больше не повадно лакомиться нашим кабелем, прямо на месте соорудили из подручных средств пугало. Оно и сейчас охраняет эту базовую станцию», – Леон Виссарионов, руководитель службы эксплуатации Чебоксарского отделения билайн.

Оживший кабель

«Ясное майское утро, два наших инженера проводят технические работы на базовой станции. Как и в любом сайте – вокруг множество проводов. Казалось бы, все как обычно. Все да не все: один из кабелей показался ребятам подозрительным, а мгновение спустя он зашевелился и зашипел. Приглядевшись, они поняли, что это вовсе не кабель, а самая настоящая змея. Эвакуация заняла секунды. Оказавшись на безопасном расстоянии начали думать, что делать и как “вежливо” попросить пресмыкающееся уйти. Шумовые эффекты – не сработали, и тогда они решили съездить в ближайший продуктовый магазин и выманить змею едой. Но к счастью, рептилия проявила сознательность и предпочла сама ретироваться с места, не дождавшись угощения. Как змея попала в полностью закрытое помещение до сих пор остается загадкой», – Андрей Коробейников, технический директор Саратовского отделения билайн.

Сюжет для детектива

«В начале этой зимы в Соль-Илецке начались массовые случаи вандализма – кто-то раз за разом ломал щитки базовых станций всех операторов и отключал блоки питания. Направили обращение в правоохранительные органы, но отключения продолжились. Тогда двое наших сотрудников, в очередной раз приехав на место для устранения аварии, решили устроить засаду и самостоятельно поймать злоумышленника. И им это удалось – они успешно задержали нарушителя и передали его в руки полиции. И сегодня благодаря смелым ребятам жители снова могут комфортно пользоваться мобильными сервисами», – Рудольф Бауман, директор Оренбургского отделения билайн.

Надежный клиент

«Лесные дороги в начале весны – особенно коварны. Как-то раз мы завозили оборудование через лес, и наш автомобиль глубоко увяз в грязи. Обратились к местному жителю, но и его внедорожник при попытке помочь нам “благополучно” застрял. И вот пока мы стояли там, не зная, что делать, а вокруг спускались сумерки, из чащи вышел лесник. С топором, все как полагается. Он сделал звонок, и уже через десять минут приехал ЗИЛ, который вытащил все автомобили с помощью лебедки. Наш супергерой потом признался, что пользуется именно билайном, ведь сеть ловит отлично даже в таком густом лесу», – Василий Григорьев, ведущий инженер Чебоксарского отделения билайн.

Сигнал из трубы

«Для того, чтобы внутри зданий связь работала стабильно и надежно, мы строим в них специальную indoor-сеть*, когда сигнал “перемещается” в самом помещении, а не передается от уличных базовых станций. Однажды наш специалист проводил техническое обслуживание такой indoor-сети в торговом центре и с удивлением обнаружил, что одна из антенн полна воды. Но вопрос: как она могла туда попасть? Что-то не сходилось, и он тут же сообщил об этом в администрацию ТЦ. Вызвали инженерную службу, которая вовремя нашла потекшую трубу аварийного пожаротушения. Вот так внимательность сотрудника билайна помогла предотвратить целый комплекс от возможного затопления», – Ильдар Ахтамов, технический директор Тюменского отделения билайн.

Неожиданный доход

«Согласование места под установку базовой станции – это всегда непростой процесс, который становится еще сложнее, когда имеешь дело со старожилами в небольших деревнях. В одном из сел Цивильского района нам попался именно такой глава поселения. Наши доводы о реальной пользе 4G-интернета для жителей слушать он не хотел и землю под строительство станции не выделял. Тогда, уже практически сдавшись и выезжая из села, мы увидели мужчину, который строил дом – вокруг кирпичи, бетономешалка. Предложили ему сдать в аренду участок на своем огороде под базовую станцию, на что он тут же согласился, и мы установили все необходимое оборудование. Теперь у жителей села есть скоростной мобильный интернет, а у нашего предприимчивого самаритянина – еще и дополнительный доход за аренду», – Николай Красочка, ведущий специалист по аренде Чебоксарского отделения билайн.

И это только капля в море тех подвигов, которые технические специалисты билайна совершают в своей повседневной работе, чтобы клиенты оператора могли оставаться на связи с близкими и пользоваться современными сервисами и технологиями, которые увеличивают комфорт и чувство безопасности.

*indoor (англ.) – в помещении

Реклама. ПАО "ВымпелКом"

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

как избавиться от тараканов народные средства

Новости Татарстана

день назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

арт-терапия онлайн-обучение в Москве

Новости Казани

9 часов назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Казани

день назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября

Новости Казани

6 часов назад

22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени»

Новости Татарстана

4 часа назад

Дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах

Новости Татарстана

день назад

В кафе "Нур" в Тетюшах нашли сальмонеллу после смерти девочки
Новости Татарстана
7 часов назад

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Средняя заработная плата в регионе составляет о...

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстана через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками

Новости Казани

3 часа назад

В казанском метро с 3 сентября сократился интервал движения поездов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани похитили девушку без обуви

Новости Казани

4 часа назад

В Казани у здания бывшего клуба «Арена» меняют фасад
Казанский ученик 11 класса отправился на олимпи...
Новости Казани
5 часов назад

Казанский ученик 11 класса отправился на олимпиаду по информатике в Египет

Новости Казани

8 часов назад

На территории бывшего казанского завода Петцольда откроют гостиницу и кафе

Новости Казани

11 часов назад

В Казани с 10 сентября по 15 октября из-за ремонта водопровода перекроют дороги

Новости Казани

11 часов назад

В Казани с 3 по 12 сентября автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 изменят маршрут
Как перестать бояться школы: урок для родителей
Интересное в Казани
6 дней назад

Как перестать бояться школы: урок для родителей
В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов