Как кассиры в «Пятерочке» «обманывают» наивных покупателей: об этих «трюках» трудно догадаться

В ритейле не перестают выявляться случаи злоупотреблений, и сеть «Пятерочка» оказалась в центре нового скандала.

Один из экс-сотрудников поделился информацией о том, как кассиры этой сети увеличивают свои доходы на 10 000 рублей в месяц, манипулируя бонусными программами.

Схема мошенничества

Кассиры злоупотребляют доверием клиентов, используя собственные карты лояльности вместо карт покупателей, которые забыли или не предъявили свою карту. Клиенты, видя на чеке скидки, не подозревают, что все начисления уходят на личный счет кассира.

Потенциальный ущерб для покупателей

Подобные действия кассиров не только нарушают этические и профессиональные стандарты, но и лишают клиентов возможности экономить на покупках за счет накопленных бонусов.

Меры предосторожности для покупателей:

Личная карта всегда с вами: Не забывайте брать с собой карту лояльности и активно её использовать.

Проверка бонусного баланса: Регулярно контролируйте состояние своего бонусного счета через приложение или сайт «Пятерочки».

Внимание к деталям: При сомнениях в предоставленной скидке всегда спрашивайте у кассира о том, как была применена ваша карта лояльности.

Вооружившись этой информацией, потребители смогут не только защитить свои финансы, но и способствовать устранению недобросовестных практик в ритейле.