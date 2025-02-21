Как кассиры в «Пятерочке» «нагревают» наивных покупателей: об этих «трюках» трудно догадаться

В последнее время все чаще всплывают откровения о малоизвестных методах, которыми кассиры известной розничной сети «Пятерочка» умудряются незаконно увеличить свои доходы.

Бывшая сотрудница магазина поделилась шокирующей информацией о том, как некоторые ее коллеги могут ежемесячно поднимать до 10 000 рублей, используя лазейки в системе бонусных программ.

Механизм махинаций

Суть махинаций заключается в том, что кассиры используют свои личные карты лояльности вместо карт клиентов, когда те забывают их предъявить. Покупатели, увидев, что им начислены скидки, не подозревают обмана, полагая, что просто воспользовались предложением магазина. На самом деле, все бонусы за покупку капают на счет кассира.

Риски и последствия для покупателей

Такое поведение не только нарушает правила программы лояльности, но и приводит к потерям для покупателей, которые теряют возможность экономить на своих покупках за счет накопленных бонусов.

Стратегии защиты своих интересов

Всегда при себе: Обязательно носите с собой свою карту лояльности и предъявляйте ее при каждой покупке.

Мониторинг счета: Регулярно проверяйте состояние вашего бонусного счета через официальный сайт или приложение сети «Пятерочка».

Подтверждение использования: В случае предложения скидки без предъявления карты требуйте разъяснения, каким образом она была применена.

Вооружившись этой информацией и соблюдая рекомендации, вы не только сохраните свои бонусы, но и поможете предотвратить распространение нечестных практик среди кассиров.

Таким образом, каждый покупатель способствует созданию более прозрачной и справедливой торговой среды, сообщает progorodsamara.ru.