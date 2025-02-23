Как кассиры в “Пятерочке” “нагревают” наивных покупателей: об этих "трюках" никак не догадаться

Бывший сотрудник сети "Пятерочка" выявил схему, по которой кассиры могут незаконно увеличивать свой доход. Согласно ее заявлениям, используя лазейки в системе лояльности, кассиры могут поднять свои доходы на сумму до 10 000 рублей в месяц.

Принцип работы схемы

Кассиры вводят данные своих личных карт лояльности в случаях, когда клиенты приходят без своих карт. Таким образом, кассиры перехватывают бонусы, предназначенные для покупателей, обманывая их, утверждая, что используется корпоративная карта для удобства клиентов.

Потери для покупателей

Этот обман ведет к тому, что клиенты теряют бонусы, которые они могли бы использовать для снижения стоимости будущих покупок, в то время как кассиры накапливают их для личного использования.

Неправомерность таких действий

Использование данной схемы является нарушением установленных правил программы лояльности, что подрывает доверие клиентов.

Как защитить свои интересы:

Чтобы предотвратить потерю бонусов, покупателям следует предпринять следующие шаги:

При себе нужно всегда держать карту лояльности, чтобы активно задействовать ее при любой транзакции. Следить за бонусным балансом через интернет-сервисы или мобильное приложение. Требовать пояснений при получении скидок без использования личной карты лояльности.

Такие меры помогут не только защитить собственные накопления, но и внести ясность в действия персонала, что повысит общую прозрачность операций в магазинах.