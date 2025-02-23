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Как кассиры в “Пятерочке” “нагревают” наивных покупателей: об этих "трюках" никак не догадаться

Бывший сотрудник сети "Пятерочка" выявил схему,...

kprf-kchr.ru

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Бывший сотрудник сети "Пятерочка" выявил схему, по которой кассиры могут незаконно увеличивать свой доход. Согласно ее заявлениям, используя лазейки в системе лояльности, кассиры могут поднять свои доходы на сумму до 10 000 рублей в месяц.

Принцип работы схемы
Кассиры вводят данные своих личных карт лояльности в случаях, когда клиенты приходят без своих карт. Таким образом, кассиры перехватывают бонусы, предназначенные для покупателей, обманывая их, утверждая, что используется корпоративная карта для удобства клиентов.

Потери для покупателей
Этот обман ведет к тому, что клиенты теряют бонусы, которые они могли бы использовать для снижения стоимости будущих покупок, в то время как кассиры накапливают их для личного использования.

Неправомерность таких действий
Использование данной схемы является нарушением установленных правил программы лояльности, что подрывает доверие клиентов.

Как защитить свои интересы:
Чтобы предотвратить потерю бонусов, покупателям следует предпринять следующие шаги:

  1. При себе нужно всегда держать карту лояльности, чтобы активно задействовать ее при любой транзакции.
  2. Следить за бонусным балансом через интернет-сервисы или мобильное приложение.
  3. Требовать пояснений при получении скидок без использования личной карты лояльности.

Такие меры помогут не только защитить собственные накопления, но и внести ясность в действия персонала, что повысит общую прозрачность операций в магазинах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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