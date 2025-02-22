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Как кассиры в “Пятерочке” “нагревают” наивных покупателей: об этих "трюках" невозможно догадаться

Экс-работник розничной сети "Пятерочка" раскрыл...

sputnik-ossetia.ru

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Экс-работник розничной сети "Пятерочка" раскрыл способ, которым кассиры могут нечестно увеличивать свой доход. Согласно его информации, некоторые из них могут дополнительно получать до 10 000 рублей в месяц, злоупотребляя программой лояльности.

Как работает схема

Кассиры могут применять свои личные карты лояльности вместо карт клиентов, если те забыли их предъявить. Это позволяет накапливать на их счетах бонусы, предназначенные для покупателей. Если клиенты начинают задавать вопросы о полученных скидках, кассиры могут объяснить это использованием "корпоративной карты", якобы для удобства покупателей.

Последствия таких действий

Такое поведение нарушает установленные правила программы лояльности, что может привести к дисциплинарным мерам вплоть до увольнения сотрудника.

Советы для защиты потребителей

Чтобы спасти свои бонусы от такой несправедливой системы, очень важно всегда брать с собой карту лояльности и активно её применять. Важно регулярно проверять состояние своего бонусного счета через веб-сайт или приложение "Пятерочки". Если вам предоставили скидку, а ваша карта лояльности не была предъявлена, необходимо уточнить у кассира, какая карта была использована.

Заключение

Внимательное отношение к использованию личной карты лояльности и контроль за бонусными начислениями поможет избежать потерь и гарантировать справедливое обращение со стороны ретейлеров. Всегда оставайтесь бдительными и требуйте прозрачности в операциях с вашими бонусами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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