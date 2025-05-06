Как избавиться от кашля заядлому курильщику: проверенный народный рецепт
gavazzeni.it
Тем, кто курит по несколько пачек в день, знаком утренний кашель и тяжёлое отхождение мокроты.
Один из простых и проверенных способов облегчить состояние — щелочной раствор с содой и морской солью.
Рецепт древнего эликсира от кашля
Вам понадобится:
- 2 литра тёплой воды
- 1 ст. ложка пищевой соды
- 1 ст. ложка морской соли (именно морской!)
Всё тщательно перемешать до полного растворения. Раствор готов к использованию.
Если у вас есть баня
- Возьмите готовый раствор
- Поддайте его на каменку в небольшом количестве
- По желанию — добавьте несколько капель эфирного масла для аромата
- После парилки выйдет мокрота, дыхание станет легче
Почему это работает:
- Щелочная среда соды способствует разжижению слизи, очищает дыхательные пути и укрепляет иммунитет.
Если бани нет — делаем ингаляции
- Возьмите 1 литр горячей воды
- Добавьте по половине ложки соды и морской соли
- Сядьте над кастрюлей, накройтесь полотенцем
- Дышите глубоко 10–15 минут
Такой способ отлично помогает при заложенности, хроническом кашле и общем ослабленном дыхании.
Что важно помнить
- Раствор не является лекарством, но служит отличным дополнением к основному лечению
- Можно использовать ежедневно в течение недели, особенно утром или вечером
- Не применять при повышенной температуре или острых воспалениях без консультации врача, сообщает dzen.
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