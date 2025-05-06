Как избавиться от кашля заядлому курильщику: проверенный народный рецепт

Тем, кто курит по несколько пачек в день, знаком утренний кашель и тяжёлое отхождение мокроты.

Один из простых и проверенных способов облегчить состояние — щелочной раствор с содой и морской солью.

Рецепт древнего эликсира от кашля

Вам понадобится:

2 литра тёплой воды

1 ст. ложка пищевой соды

1 ст. ложка морской соли (именно морской!)

Всё тщательно перемешать до полного растворения. Раствор готов к использованию.

Если у вас есть баня

Возьмите готовый раствор

Поддайте его на каменку в небольшом количестве

По желанию — добавьте несколько капель эфирного масла для аромата

После парилки выйдет мокрота, дыхание станет легче

Почему это работает:

Щелочная среда соды способствует разжижению слизи, очищает дыхательные пути и укрепляет иммунитет.

Если бани нет — делаем ингаляции

Возьмите 1 литр горячей воды

Добавьте по половине ложки соды и морской соли

Сядьте над кастрюлей, накройтесь полотенцем

Дышите глубоко 10–15 минут

Такой способ отлично помогает при заложенности, хроническом кашле и общем ослабленном дыхании.

Что важно помнить