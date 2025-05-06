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Как избавиться от кашля заядлому курильщику: проверенный народный рецепт

Простой рецепт с содой и морской солью, который...

gavazzeni.it

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Тем, кто курит по несколько пачек в день, знаком утренний кашель и тяжёлое отхождение мокроты.

Один из простых и проверенных способов облегчить состояние — щелочной раствор с содой и морской солью.

Рецепт древнего эликсира от кашля

Вам понадобится:

  • 2 литра тёплой воды
  • 1 ст. ложка пищевой соды
  • 1 ст. ложка морской соли (именно морской!)

Всё тщательно перемешать до полного растворения. Раствор готов к использованию.

Если у вас есть баня

  • Возьмите готовый раствор
  • Поддайте его на каменку в небольшом количестве
  • По желанию — добавьте несколько капель эфирного масла для аромата
  • После парилки выйдет мокрота, дыхание станет легче

Почему это работает:

  • Щелочная среда соды способствует разжижению слизи, очищает дыхательные пути и укрепляет иммунитет.

Если бани нет — делаем ингаляции

  • Возьмите 1 литр горячей воды
  • Добавьте по половине ложки соды и морской соли
  • Сядьте над кастрюлей, накройтесь полотенцем
  • Дышите глубоко 10–15 минут

Такой способ отлично помогает при заложенности, хроническом кашле и общем ослабленном дыхании.

Что важно помнить

  • Раствор не является лекарством, но служит отличным дополнением к основному лечению
  • Можно использовать ежедневно в течение недели, особенно утром или вечером
  • Не применять при повышенной температуре или острых воспалениях без консультации врача, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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