Как избавиться от кашля заядлому курильщику: проверенный народный метод
akademstom.ru
Тем, кто курит или недавно бросил, хорошо знакомы утренний кашель и тяжёлое отхождение мокроты. Один из простых способов облегчить дыхание — щелочной раствор на основе соды и морской соли.
Это средство веками используется в народной медицине и даёт быстрый эффект.
Рецепт щелочного раствора
Для приготовления понадобится:
- 2 литра тёплой воды
- 1 ст. ложка пищевой соды
- 1 ст. ложка морской соли (не поваренной!)
Всё тщательно перемешайте до полного растворения. Раствор готов к использованию.
Если есть баня: пар и раствор работают вместе
- Возьмите готовый раствор с собой
- Поддайте его в небольшом количестве на горячие камни
- По желанию — добавьте несколько капель эфирного масла (например, эвкалипта)
- После парения мокрота выходит легче, дыхание становится свободным
Если бани нет — делаем домашние ингаляции
- Налейте 1 литр горячей воды в кастрюлю
- Добавьте по ½ ст. ложки соды и морской соли
- Накройтесь полотенцем и дышите паром 10–15 минут
- Такой способ особенно эффективен при хроническом кашле, заложенности и затруднённом дыхании
Почему это работает
- Сода создаёт щелочную среду, разжижает мокроту и облегчает её выведение
- Морская соль обеззараживает и снимает воспаление
- Паровая ингаляция усиливает приток крови и улучшает работу дыхательных путей
- При регулярном применении — снижается кашель, укрепляется иммунитет
Важно помнить
- Это не лекарство, а вспомогательное средство, которое усиливает действие основного лечения
- Можно использовать ежедневно в течение недели, особенно утром или вечером
- Не применять при температуре или острых воспалениях без консультации с врачом
Щелочные ингаляции и банные процедуры — простое, доступное и безопасное средство, если применять его с умом.
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