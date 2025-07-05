Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ждёт страшная участь в июле

Астролог Тамара Глоба предсказала, что начало июля будет сложным для Рыб, в частности из-за проблем со здоровьем. В этот период важно обращать внимание на физическое и эмоциональное состояние, чтобы избежать неприятностей.

Однако с правильным подходом можно пережить этот период с минимальными потерями.

Что может произойти?

Снижение энергии и физическая уязвимость.

Рыбы могут почувствовать усталость, апатию и слабость, что потребует больше внимания к своему самочувствию.

Эмоциональная нестабильность.

Проблемы с физическим состоянием могут повлиять на настроение, вызывая колебания настроения и повышенную чувствительность.

Финансовые риски.

В это время возможны неудачные сделки, финансовые потери и даже обманы со стороны близких. Астролог советует проявлять осторожность в вопросах, связанных с деньгами.

Что делать?

Сохранять спокойствие.

Важно не поддаваться панике. Самообладание поможет Рыбам минимизировать стресс и справиться с трудными ситуациями.

Заняться творчеством.

Творческие увлечения, работа с детьми или участие в проектах помогут отвлечься от переживаний и найти радость в процессе.

Проверять финансы.

Будьте осторожны с деньгами, избегайте сомнительных вложений и тщательно проверяйте предложения, чтобы избежать потерь.

Когда ждать изменений?

Наиболее важные события могут произойти в первую декаду июля. Интуиция Рыб будет работать на их пользу, если они прислушаются к своим внутренним ощущениям.

Как пережить начало июля?

Для Рыб это будет непростой период, но с вниманием к своему здоровью, поддержкой близких и осторожностью в финансовых вопросах можно справиться с трудностями. Главное — сохранять спокойствие и решать проблемы по мере их поступления.