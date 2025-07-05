Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ждёт страшная участь в июле
horoscopes.rambler.ru
Астролог Тамара Глоба предсказала, что начало июля будет сложным для Рыб, в частности из-за проблем со здоровьем. В этот период важно обращать внимание на физическое и эмоциональное состояние, чтобы избежать неприятностей.
Однако с правильным подходом можно пережить этот период с минимальными потерями.
Что может произойти?
Снижение энергии и физическая уязвимость.
Рыбы могут почувствовать усталость, апатию и слабость, что потребует больше внимания к своему самочувствию.
Эмоциональная нестабильность.
Проблемы с физическим состоянием могут повлиять на настроение, вызывая колебания настроения и повышенную чувствительность.
Финансовые риски.
В это время возможны неудачные сделки, финансовые потери и даже обманы со стороны близких. Астролог советует проявлять осторожность в вопросах, связанных с деньгами.
Что делать?
Сохранять спокойствие.
Важно не поддаваться панике. Самообладание поможет Рыбам минимизировать стресс и справиться с трудными ситуациями.
Заняться творчеством.
Творческие увлечения, работа с детьми или участие в проектах помогут отвлечься от переживаний и найти радость в процессе.
Проверять финансы.
Будьте осторожны с деньгами, избегайте сомнительных вложений и тщательно проверяйте предложения, чтобы избежать потерь.
Когда ждать изменений?
Наиболее важные события могут произойти в первую декаду июля. Интуиция Рыб будет работать на их пользу, если они прислушаются к своим внутренним ощущениям.
Как пережить начало июля?
Для Рыб это будет непростой период, но с вниманием к своему здоровью, поддержкой близких и осторожностью в финансовых вопросах можно справиться с трудностями. Главное — сохранять спокойствие и решать проблемы по мере их поступления.
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