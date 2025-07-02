Как гроза среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого уже в начале июля ждёт страшная участь

Астролог Тамара Глоба предсказывает, что начало июля может стать сложным периодом для Рыб, особенно в плане здоровья.

В этот период важно уделить особое внимание физическому и эмоциональному состоянию, чтобы минимизировать возможные проблемы.

Что может произойти?

Снижение энергии и физическая уязвимость.

Рыбы могут почувствовать усталость, апатию и общую слабость. Это время, когда здоровье требует повышенного внимания.

Эмоциональная нестабильность.

Проблемы с самочувствием могут повлиять на эмоциональное состояние, вызывая колебания настроения, повышенную чувствительность и склонность к переживаниям.

Финансовые риски.

Конец июня может привести к неудачным сделкам, финансовым потерям или даже обманам со стороны близких. Астролог рекомендует проявлять осторожность в финансовых вопросах.

Что делать?

Сохранять спокойствие.

Самообладание поможет Рыбам пройти через трудный период с минимальным стрессом. Спокойный подход к проблемам — ключ к решению возникающих сложностей.

Заняться творчеством.

Творческие увлечения, работа с детьми или участие в творческих проектах помогут отвлечься от тревог, найти радость в процессе и избежать чрезмерной озабоченности.

Проверять финансы.

Осторожность в финансовых вопросах поможет избежать потерь. Важно избегать сомнительных вложений и тщательно проверять предложения.

Когда ждать изменений?

Наиболее важные события могут произойти в первой декаде июля. Интуиция Рыб будет работать на их пользу, если они будут прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Начало июля может стать настоящим испытанием для Рыб, но с фокусом на здоровье, поддержкой близких и вниманием к своим эмоциональным и финансовым аспектам, этот период можно пройти с минимальными потерями. Главное — сохранять спокойствие и решать проблемы по мере их поступления.