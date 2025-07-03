Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба предсказала страшную участь для этого знака в начале июля

Астролог Тамара Глоба предупредила, что начало июля может стать сложным периодом для Рыб. Основное внимание следует уделить своему здоровью, так как возможны проблемы, которые могут затмить другие аспекты жизни.

Однако Глоба уверена, что с правильным подходом можно минимизировать последствия.

Что может произойти?

Снижение энергии и физическая уязвимость.

Рыбы могут почувствовать усталость, апатию и общую слабость, что потребует дополнительного внимания к их физическому состоянию.

Эмоциональная нестабильность.

Здоровье может повлиять на эмоциональное состояние, вызывая колебания настроения, повышенную чувствительность и склонность к переживаниям.

Финансовые риски.

В начале июля возможны неудачные сделки и финансовые потери, а также обманы со стороны близких. Астролог советует проявлять осторожность и быть внимательными в вопросах денег.

Что делать?

Сохранять спокойствие.

Самообладание поможет Рыбам пережить трудный период без лишнего стресса. Рассудительный подход к проблемам будет ключевым для их преодоления.

Заняться творчеством.

Творческие увлечения, работа с детьми или участие в проектах помогут отвлечься от переживаний и принесут радость в процесс.

Проверять финансы.

Проявляйте осторожность в финансовых вопросах, избегайте сомнительных предложений и тщательно анализируйте все сделки, чтобы не потерять деньги.

Когда ждать изменений?

Наиболее важные события могут произойти в третьей декаде июня. Рыбы смогут использовать свою интуицию для принятия правильных решений, если будут прислушиваться к внутренним ощущениям.

Начало июля станет испытанием для Рыб, но с вниманием к своему здоровью, поддержкой близких и фокусом на самопомощь, они смогут пройти через этот период с минимальными потерями. Главное — не паниковать и решать проблемы шаг за шагом.