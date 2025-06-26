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Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в конце июня ждёт страшная участь

Рыбам предсказали проблемы со здоровьем в конце...

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Рыбам предсказали проблемы со здоровьем в конце июня: что советует астролог

Астролог Тамара Глоба предупреждает, что для Рыб конец июня будет непростым. Основное внимание следует уделить здоровью, так как в этот период возможны проблемы, которые могут затмить другие аспекты жизни. Однако Глоба подчеркивает, что паниковать не стоит.

Что может произойти:

  • Снижение энергии и физическая уязвимость.

Рыбы могут ощутить усталость, апатию и общую слабость. Это время, когда физическое состояние будет требовать особого внимания.

  • Эмоциональная нестабильность.

Проблемы со здоровьем могут отразиться и на эмоциональном фоне, вызывая колебания настроения и повышенную чувствительность.

  • Финансовые риски.

Астролог предупреждает, что в этот период возможны неудачные сделки и даже обманы со стороны близких. Это время для осторожности в финансовых вопросах.

Что делать:

  • Сохранять спокойствие.

Самообладание поможет пережить трудный период без лишнего стресса. Спокойный подход к проблемам — ключ к преодолению сложностей.

  • Заняться творчеством.

Творческие увлечения, работа с детьми и участие в творческих проектах помогут переключиться и найти радость в процессе, а не в внешних обстоятельствах.

  • Проверять финансы.

Избегайте сомнительных вложений и тщательно анализируйте предложения, чтобы избежать финансовых потерь.

Когда ждать изменений:

Наиболее значимые события и изменения могут произойти в третьей декаде июня. Однако интуиция Рыб будет работать на их пользу, если они прислушаются к себе и своим внутренним ощущениям.

Конец июня может стать испытанием для Рыб, но с вниманием к своему здоровью, поддержкой близких и фокусом на саморазвитие этот период можно пройти с минимальными потерями. Главное — сохранять спокойствие и подходить к любым сложным ситуациям с ясной головой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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