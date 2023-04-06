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"Как два письменных стола": военный эксперт Марочко показал сбитую нашими на Донбассе "огромную хрень" (фото)

"МК": Марочко продемонстрировал сбитую на Донбассе "огромную хрень" ВСУ
"Как два письменных стола": военный эксперт Марочко показал сбитую нашими на Донбассе "огромную хрень" (фото)

Фото: discover24.ru

Российский военный эксперт Андрей Марочко поделился снимком невероятного по размерам беспилотника, который ВС РФ сбили на Донбассе.

По словам Марочко, сбили эту конструкцию в зоне соприкосновения. Как отмечает "МК", размер беспилотного аппарата превышает размера двух поставленных рядом письменных столов.

Марочко уверен, что устройство - самодельное. По словам военных, к нему была прикреплена взрывчатка, и явно "огромная хрень", как выразились бойцы, предназначалась для уничтожения российской бронетехники.

Однако беспилотник из-за размеров и веса просто физически не мог летать высоко, а потому стал легкой добычей.

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