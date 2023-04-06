"МК": Марочко продемонстрировал сбитую на Донбассе "огромную хрень" ВСУ

Российский военный эксперт Андрей Марочко поделился снимком невероятного по размерам беспилотника, который ВС РФ сбили на Донбассе.

По словам Марочко, сбили эту конструкцию в зоне соприкосновения. Как отмечает "МК", размер беспилотного аппарата превышает размера двух поставленных рядом письменных столов.

Марочко уверен, что устройство - самодельное. По словам военных, к нему была прикреплена взрывчатка, и явно "огромная хрень", как выразились бойцы, предназначалась для уничтожения российской бронетехники.

Однако беспилотник из-за размеров и веса просто физически не мог летать высоко, а потому стал легкой добычей.