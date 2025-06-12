Как дома избавиться от химии в курином мясе: работник птицефабрики посоветовал — должна знать каждая хозяйка

Чтобы защитить себя от химических веществ, содержащихся в тушках промышленной курицы, важно правильно готовить мясо, минимизируя накопление вредных веществ.

Вот несколько советов, которые помогут вам сделать куриные блюда более безопасными.

Варка курицы для супа — как грибы

При варке курицы для супа важно соблюдать несколько правил. Варите курицу на слабом огне, не доводя до сильного кипения, в течение как минимум 30 минут. После того как бульон закипит, варите курицу ещё около 10 минут, затем остудите бульон до комнатной температуры и слейте первый бульон — именно в нём сосредоточены вредные химические вещества, которые попадают в мясо из кожи и жира. После этого можно варить второй, чистый бульон для супа, который будет безопаснее для здоровья.

Жареная курица — по аналогии с рыбой

Если вы планируете жарить курицу, рекомендуется снять с неё кожу и удалить жир, так как именно в этих частях накапливаются вредные химические вещества. Чтобы снизить содержание токсинов, замочите мясо в растворе из литра воды, 50 г соли и 2 ст. ложек уксуса (6% или 9%) на 1 час. Если вы хотите жарить курицу с кожей, также выдержите её в этом уксусно-солевом растворе в течение часа. Этот метод помогает значительно снизить количество химических веществ и делает курицу безопаснее для употребления, сообщает progorodsamara.