Как дома избавиться от химии в курином филе: работник птицефабрики посоветовал — должна знать каждая хозяйка
2food.ru
Как снизить вред от промышленной курицы: советы по безопасной готовке
Мясо курицы, особенно выращенной в промышленных масштабах, может содержать остатки антибиотиков и других химических веществ. Но с помощью правильной обработки можно значительно снизить риски для здоровья. Рассказываем, как готовить курицу безопасно.
Варка курицы: избавляемся от химии
При варке тушек первый бульон обязательно сливайте:
- Как варить: на слабом огне 30–40 минут, без бурного кипения.
- Затем: остудите и слейте первый бульон — он впитывает вредные соединения из кожи и жира.
- После этого: можно залить мясо новой водой и сварить безопасный второй бульон.
Такой метод — как с грибами: сначала «чистка», потом варка.
Жарка курицы: нейтрализуем токсины
- Перед жаркой:
Снимите кожу и удалите жир — в них скапливаются основные вредные вещества.
- Замочите мясо на 1 час в растворе:
1 литр воды
50 г соли
2 ст. л. уксуса (6–9%)
- Если всё же жарите с кожей — также предварительно вымачивайте в этом растворе.
Этот способ помогает вымыть токсичные остатки, накопленные в мясе, и делает его безопаснее для еды.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец