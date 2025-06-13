Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Как дома избавиться от химии в курином филе: работник птицефабрики посоветовал — должна знать каждая хозяйка

Чтобы снизить вред от промышленной курицы, вари...

2food.ru

Подписаться на Дзен.канал

Как снизить вред от промышленной курицы: советы по безопасной готовке

Мясо курицы, особенно выращенной в промышленных масштабах, может содержать остатки антибиотиков и других химических веществ. Но с помощью правильной обработки можно значительно снизить риски для здоровья. Рассказываем, как готовить курицу безопасно.

Варка курицы: избавляемся от химии

При варке тушек первый бульон обязательно сливайте:

  • Как варить: на слабом огне 30–40 минут, без бурного кипения.
  • Затем: остудите и слейте первый бульон — он впитывает вредные соединения из кожи и жира.
  • После этого: можно залить мясо новой водой и сварить безопасный второй бульон.

Такой метод — как с грибами: сначала «чистка», потом варка.

Жарка курицы: нейтрализуем токсины

  • Перед жаркой:

Снимите кожу и удалите жир — в них скапливаются основные вредные вещества.

  • Замочите мясо на 1 час в растворе:

1 литр воды

50 г соли

2 ст. л. уксуса (6–9%)

  • Если всё же жарите с кожей — также предварительно вымачивайте в этом растворе.

Этот способ помогает вымыть токсичные остатки, накопленные в мясе, и делает его безопаснее для еды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

12 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

клопы отрава

Не у нас

10 часов назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

обучение ландшафтному дизайну в Самаре

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Не у нас

8 часов назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Не у нас

день назад

Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших

Не у нас

день назад

Медики обеспокоены ростом случаев кори и коклюша в России

Новости Татарстана

день назад

40 поездок в Татарстане обойдутся дороже, чем в других регионах Поволжья
Новости Татарстана
2 дня назад

На VK Fest выступят татарские артисты

Мероприятие пройдет 29 июня

Не у нас

5 минут назад

Плачущие иконы: как церковь исследует чудеса мироточения

Не у нас

15 минут назад

В Красной Поляне туристы встретили горную козу

Не у нас

20 минут назад

Российские туристы могут найти туры в Египет за 29 тысяч рублей

Не у нас

7 часов назад

Учёные обнаружили связь между взрывами сверхновых и глобальным похолоданием
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Не у нас

7 часов назад

Археологи исследуют древние следы и пытаются найти их создателя

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане снизились закупки комбайнов для сельхозпредприятий

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани проходит Всероссийский генеалогический форум «Терра.Татарстан»
В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом
Новости Татарстана
3 дня назад

В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом