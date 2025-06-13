Как дома избавиться от химии в курином филе: работник птицефабрики посоветовал — должна знать каждая хозяйка

Как снизить вред от промышленной курицы: советы по безопасной готовке

Мясо курицы, особенно выращенной в промышленных масштабах, может содержать остатки антибиотиков и других химических веществ. Но с помощью правильной обработки можно значительно снизить риски для здоровья. Рассказываем, как готовить курицу безопасно.

Варка курицы: избавляемся от химии

При варке тушек первый бульон обязательно сливайте:

Как варить: на слабом огне 30–40 минут, без бурного кипения.

Затем: остудите и слейте первый бульон — он впитывает вредные соединения из кожи и жира.

После этого: можно залить мясо новой водой и сварить безопасный второй бульон.

Такой метод — как с грибами: сначала «чистка», потом варка.

Жарка курицы: нейтрализуем токсины

Перед жаркой:

Снимите кожу и удалите жир — в них скапливаются основные вредные вещества.

Замочите мясо на 1 час в растворе:

1 литр воды

50 г соли

2 ст. л. уксуса (6–9%)

Если всё же жарите с кожей — также предварительно вымачивайте в этом растворе.

Этот способ помогает вымыть токсичные остатки, накопленные в мясе, и делает его безопаснее для еды.