Клещи погибают молниеносно: не дорогое средство спасает лучше всех покупных аэрозолей
ngs.ru
С приходом весны и лета клещи начинают свою активность, угрожая тем, кто проводит время на даче или отдыхает на природе.
Защита от этих паразитов часто сводится к применению дорогих аэрозолей, но есть более доступное и не менее эффективное решение.
Открытие доступного средства
Ученые нашли отличную альтернативу дорогим аэрозолям — средство, которое эффективно уничтожает клещей, но стоит гораздо дешевле. Это раствор на основе эфирных масел и диметикона — компонента, широко используемого в косметологии. Чтобы приготовить средство, вам нужно смешать:
50 мл воды;
50 мл водки (или изопропилового спирта);
15 капель эфирного масла лаванды;
15 капель эфирного масла чайного дерева;
1 чайную ложку диметикона.
Преимущества этого средства
Безопасность: Средство не содержит химических веществ, что делает его безопасным для детей и взрослых.
Эффективность: Эфирные масла лаванды и чайного дерева имеют мощное воздействие на клещей, а диметикон образует защитную пленку, которая уничтожает паразитов.
Доступность: Все ингредиенты легко доступны и недороги, что делает это средство доступным для всех.
Простота в применении: Это средство легко приготовить и наносить на кожу или одежду.
Как применять средство
Перед использованием тщательно перемешайте раствор. Распылите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В условиях повышенной активности клещей рекомендуется повторно наносить средство каждые 2-3 часа.
Это народное средство не только защитит вас от клещей, но и избавит от необходимости тратить деньги на дорогие аэрозоли, делая отдых на природе более безопасным и комфортным.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец