Клещи погибают молниеносно: не дорогое средство спасает лучше всех покупных аэрозолей

С приходом весны и лета клещи начинают свою активность, угрожая тем, кто проводит время на даче или отдыхает на природе.

Защита от этих паразитов часто сводится к применению дорогих аэрозолей, но есть более доступное и не менее эффективное решение.

Открытие доступного средства

Ученые нашли отличную альтернативу дорогим аэрозолям — средство, которое эффективно уничтожает клещей, но стоит гораздо дешевле. Это раствор на основе эфирных масел и диметикона — компонента, широко используемого в косметологии. Чтобы приготовить средство, вам нужно смешать:

50 мл воды;

50 мл водки (или изопропилового спирта);

15 капель эфирного масла лаванды;

15 капель эфирного масла чайного дерева;

1 чайную ложку диметикона.

Преимущества этого средства

Безопасность: Средство не содержит химических веществ, что делает его безопасным для детей и взрослых.

Эффективность: Эфирные масла лаванды и чайного дерева имеют мощное воздействие на клещей, а диметикон образует защитную пленку, которая уничтожает паразитов.

Доступность: Все ингредиенты легко доступны и недороги, что делает это средство доступным для всех.

Простота в применении: Это средство легко приготовить и наносить на кожу или одежду.

Как применять средство

Перед использованием тщательно перемешайте раствор. Распылите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В условиях повышенной активности клещей рекомендуется повторно наносить средство каждые 2-3 часа.

Это народное средство не только защитит вас от клещей, но и избавит от необходимости тратить деньги на дорогие аэрозоли, делая отдых на природе более безопасным и комфортным.