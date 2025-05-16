Как бизнесу бороться с феноменом «скидочной слепоты»

Сегодня даже скидки в 50-70% уже не вызывают интереса клиентов: аудитория научилась игнорировать навязчивые ценовые предложения как информационный шум. В эпоху бесконечных распродаж и «черных пятниц» брендам все сложнее выделиться среди конкурентов. Последние исследования аналитической компании «Нильсен» утверждают, что ключевым драйвером роста бизнеса в 2025 года является увеличение цифровых активностей.

Стандартный набор диджитал-инструментов от контекстной рекламы до работы с блогерами давно перешел из разряда конкурентного преимущества в норму рынка. Более того, компаниям среднего и малого бизнеса часто невыгодно содержать профильные отделы или привлекать сторонние маркетинговые команды. В поисках оптимального соотношения затрат и эффективности бизнес все чаще использует инструменты, выходящие за пределы онлайн-форматов.

Для производителей и крупного бизнеса

Стать любимым брендом можно, если хорошо знать своего покупателя. Для “близкого знакомства” бизнес все чаще использует чековые промо. Пару лет назад такие акции были только катализатором продаж, сейчас становятся инструментами оценки развития и прогнозов. Их принцип прост: клиенты покупают товар определенной марки в обычном или интернет-магазине, регистрируют чеки на сайте или в чат-боте, получают бонусы или включаются в розыгрыш призов. Дальше весь процесс идет в автоматическом режиме: проверка подлинности, занесение в базу акции, допуск к розыгрышу. Распознавание и обработка товара в чеке занимают от 1 до 3 секунд.

Чековое промо дает владельцам бизнеса возможность следить за акцией в реальном времени, видеть, сколько чеков загружено, кто, что и где покупает. При необходимости можно скорректировать условия акции и сразу увидеть, как это влияет на результаты.

По словам Дениса Царева, руководителя ИТ-компании, реализующей этот тип решений в России, такой подход помогает оценить, какими товарами необходимо дополнить ассортимент, увидеть динамику продаж в городе, регионе или стране, а также увеличить спрос на продукцию на маркетплейсах и в обычных магазинах без снижения цен.

«По данным нашей внутренней статистики чековых проектов за 2024 год, в первый месяц продажи увеличиваются на 75-125%, во второй месяц рост в среднем достигает 275%. Снижение активности покупателей происходит с конца третьего и в начале четвертого месяца. Трех месяцев достаточно для анализа и составления обоснованных прогнозов. Бизнес получает обезличенную информацию о целевой аудитории, что помогает выстраивать новые, устойчивые каналы коммуникации между потребителями и брендом», – отметил Денис Царев, СЕО Morizo.

Если пару лет назад чековые промо использовались преимущественно продуктовыми производителями, то сегодня они стали альтернативой традиционным скидочным акциям для широкого спектра отраслей — от финансовых организаций до франшиз общественного питания, от производителей мебели до авиакомпаний. Чековые механизмы можно использовать для повышения продаж здесь и сейчас и для общения с клиентами на протяжении всего их взаимодействия с компанией.

Для малого и среднего бизнеса

Жизнь в современном мегаполисе динамична и полна событий. Брендам все сложнее оставаться заметными, а борьба за внимание все активнее переходит с фасадов зданий и витрин в онлайн-пространство. Исследование Nielsen на тему FMCG в 2025 году позволило определить главные тренды последних месяцев. В их числе – персонализация, цифровизация и удобство для покупателя. Умение подстроиться под эти критерии позволяет компаниям не терять позиций на рынке.

Выход – быть мобильным и предлагать нужные вещи в нужное время. Так, российский оператор связи Т2 достигает этого за счет инструментов таргетинга и аналитики на основе big data. Ежедневно в Т2 обрабатывают более 150 терабайтов данных, а общее число наблюдаемых метрик и характеристик превышает 5000. Типы аналитик (интересы, финансы, демография и так далее) позволяют подстроить SMS-рассылку под любой тип бизнеса. А точный удар по целевой аудитории обеспечивает возможность выбора геозоны проведения рассылки. Получателями рассылки станут абоненты Т2.

Столь гибкие настройки позволяют использовать таргетинг в различных целях. Это может быть увеличение клиентской базы, поиск сотрудников на производство, привлечение покупателей в новый магазин. Известен даже кейс, когда клиентка Т2 применила таргетинг для поиска пропавшего питомца. Благодаря верному выбору получателей с использованием геозоны животное вскоре нашлось и вернулось домой.

Кстати, один из трендов текущего года по данным компании Nielsen – именно забота о питомцах. 56% российских домохозяйств держат как минимум одно животное, что рождает спрос в данной категории товаров. Таргетинг от Т2 поможет обратиться к абонентам из определенной категории с уникальными предложениями, и, например, рассказать им о выгодной акции в сетевом магазине зоотоваров прямо у дома.

Подойдет таргетинг для увеличения продаж конкретных товаров. Так, компания, осуществляющая доставку азиатской еды, по итогам всего одной рекламной кампании смогла получить дополнительно более 100 реальных заказов. Настройка проводилась по таким параметрам как возраст, интересы, местоположение абонента, а также его готовность получать информационные и рекламные сообщения. При этом компания-клиент может оценивать конверсию рекламной кампании и определять наиболее интересные для аудитории предложения.

Методы привлечения клиентов стремительно меняются, и развитие бизнеса требует от компаний огромной гибкости. Взаимодействуя с деловым партнером, Т2 частично берет эту задачу на себя, постоянно совершенствуя свои бизнес-инструменты для успешной работы в любых обстоятельствах.