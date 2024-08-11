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Кадырова удостоили российской премией Людвига Нобеля

Рамзан Кадыров, глава Чечни, был удостоен прест...

tvc.ru

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Рамзан Кадыров, глава Чечни, был удостоен престижной российской премии Людвига Нобеля. Это признание его значительного вклада в деятельность, направленную на поддержку военнослужащих, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, а также защиту традиционных ценностей.

Церемония вручения прошла под эгидой фонда Людвига Нобеля, руководитель которого, Анна Яковлева, отметила значимость вклада Кадырова в достижение целей, которые считаются приоритетными для общественной и культурной жизни России. Яковлева также подчеркнула историческую связь Нобелевских премий с Россией, отметив, что многие достижения семьи Нобель тесно связаны с этой страной.

Кадыров выразил благодарность организаторам за оказанную честь и отметил важность награды как признания его усилий по укреплению общественной стабильности и гармонии в Чечне и за её пределами.

Это признание отражает широкий спектр деятельности Кадырова на посту главы Чечни, где он выступает не только как политический, но и как общественный лидер, активно влияющий на многие аспекты жизни в регионе.

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