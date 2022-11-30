Кадыров обиделся на Папу Римского из-за слов понтифика о жестокости чеченцев на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал высказывание Папы Римского о "жестоких чеченцах и бурятах".

Ранее понтифик назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине".

Кадыров пристыдил Папу Римского за то, что тот не знает про отношение мусульман к противнику.

"Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам", — написал глава ЧР.

Кадыров пришел к выводу, что и Папа Римский стал "жертвой пропаганды" иностранных СМИ.