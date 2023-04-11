"Русская весна": двое бойцов ВС РФ бросились на целую толпу боевиков ВСУ

Кадрами, от которых захватывает дух, поделились военкоры "Русской весны". Они показали, как двое российских бойцов бросились штурмовать опорный пункт боевиков ВСУ, однако пропустили атаку сбоку.

Героические и трагические кадры зафиксировали последние минуты жизни россиян.

Парни не побоялись вдвоем выступить против целой толпы ВСУ-шников. При этом им удалось близко подобраться к окопу врага и забросать его гранатами. Но пропустили атаку с фланга.

Военкоры считают, что нашим не хватило точной координации с БПЛА.

