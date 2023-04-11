"Русская весна": двое бойцов ВС РФ бросились на целую толпу боевиков ВСУ

Кадры, от которых захватывает дух: два русских бойца бросились на толпу ВСУ-шников
Фото: РВ
Кадрами, от которых захватывает дух, поделились военкоры "Русской весны". Они показали, как двое российских бойцов бросились штурмовать опорный пункт боевиков ВСУ, однако пропустили атаку сбоку.
Героические и трагические кадры зафиксировали последние минуты жизни россиян.
Парни не побоялись вдвоем выступить против целой толпы ВСУ-шников. При этом им удалось близко подобраться к окопу врага и забросать его гранатами. Но пропустили атаку с фланга.
Военкоры считают, что нашим не хватило точной координации с БПЛА.