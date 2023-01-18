Кадров назвал экс-главу Сухопутных войск России "генералом бла-бла-бла", генерал Болдырев ответил на это

Возглавляший ранее Сухопутные войска РФ генерал Владимир Болдырев ответил Рамзану Кадырову, который назвал его "генералом бла-бла-бла", пишет РБК.

Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву заявил, что Болдырев был понижен в должности и переведен в Северо-Кавказский военный округ, потому что не справился со своими обязанностями.

"Меня никто не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем", — отреагировал на критику Кадырова экс-глава Сухопутных войск.

Также Болдырев вступился за коллегу - генерала Лапина, которого Кадыров так же критиковал ранее.

По мнению Болдырева, критиковать Лапина могут только министр обороны России Сергей Шойгу и президент Владимир Путин. Критика со стороны других лиц — "просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны", считает Болдырев.

