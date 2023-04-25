Кабмин поддержал проект закона, дозволяющий регионам РФ усыплять бездомных собак

Российские регионы могут получить право усыплять беспризорных собак, которые нападают на людей. Проект закона об этом поддержан Правительством РФ, его внесли в Госдуму.

Как пишут "Известия", закон в первом чтении может быть принят уже 16 мая. По документу, главы регионов смогут устанавливать порядок обращения с бездомными животными на своих территориях. Усыпление будет допустимо.

Авторы проекта федерального закона мотивируют его тем, что в РФ наблюдается неблагоприятная ситуация с нападениями животных на людей.