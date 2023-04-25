Кабмин поддержал проект закона, дозволяющий регионам РФ усыплять бездомных собак

Кабмин одобрил смертную казнь: регионам могут разрешить усыплять беспризорных животных
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Российские регионы могут получить право усыплять беспризорных собак, которые нападают на людей. Проект закона об этом поддержан Правительством РФ, его внесли в Госдуму.
Как пишут "Известия", закон в первом чтении может быть принят уже 16 мая. По документу, главы регионов смогут устанавливать порядок обращения с бездомными животными на своих территориях. Усыпление будет допустимо.
Авторы проекта федерального закона мотивируют его тем, что в РФ наблюдается неблагоприятная ситуация с нападениями животных на людей.