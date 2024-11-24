К Земле пришла ударная волна от столкновения галактик

В мире астрономии произошло захватывающее открытие: учёные зафиксировали одну из наиболее значительных по своей силе ударных волн в истории. Ее происхождение связано с тем, что случилось столкновение сразу пяти галактик в группе, которая известная нашей планете как Квинтет Стефана. Известно, благодаря расчетам ученым, что произошла космическая драма в 290 миллионов свет. лет от нашей планеты Земля. Событие, описанное в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, привлекло внимание астрономов всего мира.

Это столкновение породило волну, сравнимую по мощности с ударной волной реактивного истребителя, но в условиях космоса она представляет собой распространение частиц, а не звук в привычном нам понимании. «В безвоздушном пространстве такая волна — это движение материи, именно из-за высокой скорости и множества галактик, которые разбросали вокруг обломки и материалы, — комментирует Александр Баулин, главный редактор медиа «Pro Космос». — Наблюдение за такими масштабными процессами позволяет учёным проверять точность своих моделей воссоздания космических процессов».

Квинтет Стефана, открытый ещё в 1877 году, представляет собой своеобразный галактический перекресток, где частые взаимодействия галактик оставляют за собой настоящие поля космического мусора. Данное событие особенно значимо, поскольку дает уникальную возможность учёным узнать больше о формировании галактик и о том, какие процессы могут происходить в будущем.

«Такие наблюдения не только важны для научного сообщества, они также подчёркивают необходимость быть готовыми к возможным космическим угрозам и использовать космические явления в пользу человечества», — добавляет Баулин.

Этот прорыв в астрономии не только позволит учёным сделать новые открытия о строении Вселенной, но и возможно, откроет новые пути для применения этой информации в будущем, включая предотвращение космических угроз и разработку новых технологий для изучения космоса, пишет bfm.ru.