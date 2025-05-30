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К началу лета спрос на аренду загородной недвижимости вырос вдвое — Домклик

Аналитический центр Домклик исследовал рынок до...

Фото: unsplash.com

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Аналитический центр Домклик исследовал рынок долгосрочной аренды загородной недвижимости в крупнейших регионах РФ, в которых есть города-миллионниками. Эксперты выяснили, какие направления пользуются наибольшим спросом и как изменились арендные ставки по сравнению с прошлым годом. В лидерах по росту цен оказались Татарстан (+31%), Московская (+21%) и Нижегородская области (+17%).

Анализ рынка долгосрочной аренды загородной недвижимости в регионах с городами-миллионниками

По итогам анализа данных в Домклик выделили следующие тренды на рынке аренды загородной недвижимости в регионах с городами-миллионниками.

  1. Во всех изученных регионах зафиксировано значительное сокращение объёма предложения. В 13 из 16 регионов предложение снизилось на 50% и более. Такое положение дел к началу лета на рынке косвенно свидетельствует о сильном росте спроса на загородную аренду в этом году. Помимо сезонных факторов на рост рынка загородной аренды влияет и стремительное развитие внутреннего туризма.
  2. Повышенный интерес россиян к аренде домов повлиял и на цены – они выросли во всех регионах, кроме Воронежской (-12%) и Новосибирской областей (+0%). В Воронежской области снижение медианной цены объясняется появлением на витрине средних по цене предложений ниже 70-80 тыс. руб.

Лидером по росту цен стал Татарстан – там ежемесячная ставка аренды год к году увеличилась практически на треть (+31%). Более 20% прибавили цены и в Подмосковье, в котором и так высокие цены продолжают рост ввиду платежеспособного спроса из Москвы. Тройку лидеров по росту цен замыкает Нижегородская область, где аренда подорожала на 17%.

Сравнительно невысокий прирост цен отмечен в Ленинградской и Волгоградской областях – 3%, а также Свердловской области и Башкортостане – по 4% соответственно. В одном из наиболее популярных туристических направлений – Краснодарском крае – положительная динамика цены составила +5%.

Лидирующие регионы по объёму предложения

На рынке загородной аренды присутствует единоличный лидер – Московская область. В Подмосковье сконцентрировано более трети (34%) всего предложения по загородной аренде в регионах с городами-миллионниками. Это на 13% больше, чем у занявшего второе место Краснодарского края (21%). На третьем месте идёт Ленинградская область с долей 13%.

Доли других регионов не превышают 1-3%, за исключением Ростовской области (9%) и Татарстана (4,8%).

Стоимость аренды загородного дома

Наиболее дорогая арена загородной недвижимости предсказуемо зафиксирована в Ленинградской области – 77 тыс. руб. и Подмосковье – 75,7 тыс. руб.

Далее с отрывом идут Ростовская область (55,5 тыс. руб.), Татарстан (54,3 тыс.) и Краснодарский край (52,7 тыс.). В Новосибирской области и Пермском крае стоимость аренды загородного дома площадью 100 кв. м составит по 50 тыс. руб.

Самая недорогая стоимость аренда загородного дома отмечена в Омской области. Там загородное арендное жильё обойдётся в 23,4 тыс. рублей за месяц.

Методология: как считали аналитики

Расчеты сделаны на основе объявлений Домклик о сдаче в долгосрочную аренду (1 и более месяцев) загородных домов в регионах, центром которых является город-миллионник. Данные актуальны на конец мая 2025 года.

Для каждого региона с городом-миллионником1 – таких 16 – аналитики рассчитали:

  • Долю в общем количестве объявлений по регионам с городами-миллионниками;
  • Ставку долгосрочной аренды типового загородного дома. Это медианная стоимость кв. м арендованного загородного дома по региону, умноженная на стандартный метраж загородного дома (100 кв. м)

Полученные результаты эксперты сопоставили с аналогичными данными за май 2024 года.

1Москва и Санкт-Петербург – не административные центры Московской и Ленинградской областей, а города федерального значения. Но ввиду того, что и Москва, и Санкт-Петербург окружены территориями соответствующих областей, в целях исследования Московская и Ленинградская области называются как «регионы с городом-миллионником».

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