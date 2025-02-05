К годовщине СВО: Кремль сделал заявление о мобилизации в феврале 2025 года

В феврале 2025 года в российских СМИ начали активно обсуждать возможность новой мобилизации. Накануне третьей годовщины специальной военной операции (СВО), которая началась 24 февраля 2022 года, появились слухи о том, что президент Владимир Путин может объявить о повторной мобилизации.

Однако Кремль опровергает эти слухи, утверждая, что не существует оснований для таких заявлений.

Обсуждение слухов о мобилизации

Согласно информации от телеграм-каналов, новая мобилизация, если она состоится, может охватить значительное количество граждан и вновь вызвать общественное беспокойство, сравнимое с событиями осени 2022 года. Тогда, 21 сентября, была объявлена частичная мобилизация, что вызвало широкий общественный резонанс.

Официальная позиция

Кремлевские официальные лица и министерство обороны подчеркивают, что текущая военная и политическая ситуация в стране не требует новой мобилизации. Власти акцентируют внимание на том, что все меры, предпринимаемые в рамках военных сборов 2025 года, направлены на улучшение боевой подготовки резервистов и не связаны с мобилизацией.

Военные сборы 2025 года

В текущем году военные сборы начались раньше обычного, вызвав опасения среди резервистов о возможности их последующей отправки на фронт. Несмотря на эти опасения, президент РФ подписал указ, подтверждающий, что цель сборов — не подготовка к мобилизации, а повышение квалификации военнообязанных.

Реакция общества

Общество остается настороженным из-за потенциальной возможности мобилизации, особенно в контексте увеличенных возрастных пределов для военнообязанных и более строгих наказаний за неявку на военные сборы. Однако многие эксперты и военные аналитики считают, что реальной необходимости в новой мобилизации нет, учитывая текущие условия и ресурсы Вооруженных сил России.

Несмотря на распространенные слухи и некоторую общественную тревогу, официальные лица и военное руководство России категорически отрицают планы по новой мобилизации.

Ситуация требует внимательного наблюдения, так как политическая и военная динамика может измениться, но на данный момент подтверждений о готовящейся мобилизации нет, сообщает mosaica.ru.