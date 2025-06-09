Известный певец найден мёртвым в квартире умершей мамы, причина его смерти ужасает

Обстоятельства смерти

7 июня 2025 года в итальянской Парме было обнаружено тело молдавского музыканта и рэпера Дениса Лупу, известного под псевдонимом Jucătoru. Его тело было найдено в квартире его матери, которая скончалась месяц назад. Сообщается, что причина смерти, скорее всего, является случайной передозировкой. По словам бывшего менеджера, Лупу тяжело переживал утрату матери, что могло привести его к депрессии.

Реакция и действия властей

Итальянские власти пытаются установить контакт с родственниками музыканта для организации похорон. Предположительно, Денис Лупу будет похоронен в Молдавии, рядом с могилой его отца.

Трагедия в жизни артиста

Гибель Lupu стала трагедией для его поклонников и коллег. Музыкант был известен в своей родной стране и за рубежом, прежде всего благодаря своему творчеству, сочетавшему рэп и молдавские музыкальные традиции, сообщает life.