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Известный исполнитель обнаружен мёртвым в квартире умершей мамы, причина его смерти ужасает

Музыкант и рэпер Денис Лупу, известный под псев...

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Трагическая смерть музыканта Дениса Лупу (Jucătoru): обстоятельства и реакция властей

7 июня 2025 года в итальянской Парме было найдено тело молдавского музыканта и рэпера Дениса Лупу, более известного под псевдонимом Jucătoru. Тело музыканта было обнаружено в квартире его матери, которая скончалась месяц назад. Предположительно, причиной смерти стала случайная передозировка, хотя точные обстоятельства ещё выясняются.

По словам бывшего менеджера Лупу, музыкант тяжело переживал смерть своей матери, что могло повлиять на его психоэмоциональное состояние, углубив депрессию. Это обстоятельство могло стать одной из причин его трагической гибели.

Итальянские власти активно работают над установлением контакта с родственниками Лупу для организации похорон. Планируется, что музыкант будет похоронен в Молдавии, рядом с могилой его отца, в соответствии с последней волей покойного.

Смерть Дениса Лупу стала тяжёлым ударом для его поклонников и коллег. Он был широко известен в Молдове и за рубежом, благодаря своему уникальному музыкальному стилю, который сочетал рэп с молдавскими музыкальными традициями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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