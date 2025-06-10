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Известный исполнитель найден мёртвым в квартире умершей мамы, причина его смерти ужасает

Трагическая смерть музыканта Дениса Лупу (Jucăt...

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Трагическая смерть музыканта Дениса Лупу (Jucătoru): обстоятельства и реакция властей

7 июня 2025 года в итальянской Парме было найдено тело молдавского музыканта и рэпера Дениса Лупу, известного под псевдонимом Jucătoru. Его тело было обнаружено в квартире его матери, которая скончалась месяц назад. Предположительно, причиной смерти стала случайная передозировка. Бывший менеджер музыканта сообщил, что Лупу тяжело переживал утрату матери, что могло стать причиной его депрессии и ухудшения психоэмоционального состояния.

Итальянские власти активно работают над установлением контакта с родственниками Лупу для организации похорон. Предполагается, что музыкант будет похоронен в Молдавии, рядом с могилой его отца.

Смерть Дениса Лупу стала тяжёлым ударом для его поклонников и коллег. Он был известен в Молдове и за рубежом, особенно благодаря своему уникальному стилю, который сочетал рэп и молдавские музыкальные традиции.

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