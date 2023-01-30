"Измываются над своими же": у погибшего под Угледаром бойца ВСУ нашли в телефоне видео с жестоким избиением сослуживца
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Российские военные обнаружили в телефоне погибшего под Угледаром украинского солдата видео с избиением сослуживца. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на видео украинский боец наносит удары сослуживцу, обвиняя его в "сдаче Херсона" и называя предателем. При этом другой военнослужащий снимает происходящее на телефон.
По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, факты неуставных отношений в рядах ВСУ фиксировались многократно.
"Сейчас на Украине идет очень активная мобилизация. Особенно активно мобилизуют мужчин из подконтрольных Киеву районов ДНР, Херсонской и Запорожской областей. К призванным с этих уголков отношение как к людям второго сорта", - отметила Гагина.