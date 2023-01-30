"Измываются над своими же": у погибшего под Угледаром бойца ВСУ нашли в телефоне видео с жестоким избиением сослуживца

Российские военные обнаружили в телефоне погибшего под Угледаром украинского солдата видео с избиением сослуживца. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на видео украинский боец наносит удары сослуживцу, обвиняя его в "сдаче Херсона" и называя предателем. При этом другой военнослужащий снимает происходящее на телефон.

По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, факты неуставных отношений в рядах ВСУ фиксировались многократно.